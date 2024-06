Trump defende "Dez Mandamentos nas escolas" e pede para que cristãos votem

"Vão e votem, cristãos, por favor!", disse Trump - (crédito: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Donald Trump disse a um grupo de cristãos evangélico, no sábado (22/6), que eles "não podem se dar ao luxo de ficar à margem" da disputa presidencial dos Estados Unidos, implorando para que este grupo vote nas eleições em novembro. "Vão e votem, cristãos, por favor!", disse Trump.

O ex-presidente dos EUA também endossou que os Dez Mandamentos da Bíblia sejam apresentados nas escolas, fazendo referência a uma lei recentemente aprovada pelo Estado da Louisiana com essa determinação. Trump já havia sinalizado apoio enfático à medida ontem, em uma publicação em seus perfis nas redes sociais. "Adoro os Dez Mandamentos nas escolas públicas, escolas privadas e muitos outros lugares", escreveu.

O ex-presidente e provável candidato presidencial republicano demonstra apoio à medida enquanto busca galvanizar apoiadores na direita religiosa, parte importante de sua base eleitoral.

A oposição declarada de Trump à assinatura de uma proibição nacional do aborto e a sua relutância em detalhar alguns dos seus pontos de vista sobre a questão, porém, estão em desacordo com muitos membros do movimento evangélico.

Fonte: Associated Press