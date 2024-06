Vídeo: piloto acrobática faz pouso de emergência após cabine de avião abrir

A piloto acrobática holandesa Narine Melkumjan compartilhou o momento em que precisou fazer um pouso de emergência após a cabine do avião em que estava abrir. O momento ocorreu enquanto ela fazia um voo de treinamento, há alguns anos. No entanto, ela só postou o vídeo recentemente.

De acordo com Narine, a cabine abriu pois ela não verificou adequadamente antes de decolar. "Foi uma experiência desafiadora que poderia ter sido evitada", explicou.

Ela também disse que errou ao fazer o treinamento pouco tempo depois de ter tido covid-19. "Além disso, voar sem qualquer proteção para os olhos tornou o voo ainda mais desafiador do que já era", completou.

"O voo foi uma experiência angustiante, repleta de ruídos, dificuldades respiratórias e visibilidade prejudicada. Levei quase 28 horas para recuperar totalmente minha visão", ressaltou.

Apesar do barulho, Narine conta ter ouvido seu treinador se comunicando com ela naquele dia, por meio do rádio, dizendo para continuar voando. Ela decidiu compartilhar a história para alertar outros pilotos. "Espero que minha história sirva como um alerta e que você aprenda com meu erro".