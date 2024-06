Biden está 'consternado' por tentativa de homicídio de criança palestino-americana

"Meu coração está com a família", declarou o presidente - (crédito: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira (24) que está "profundamente consternado" por uma tentativa de homicídio por afogamento de uma menina palestino-americana em maio, no Texas (sul).

Segundo meios de comunicação locais e o Conselho de Relações Americano-Islâmicas (CAIR), uma mulher de 42 anos foi detida em 19 de maio após um incidente em uma piscina de um complexo de apartamentos em um subúrbio situado entre Dallas e Fort Worth.

A detida perguntou a uma mulher usando véu islâmico se ela era a mãe de uma menina de 3 anos e de um menino de 6 que estavam na piscina. Depois, proferiu insultos racistas e tentou levar as crianças para a parte funda da piscina com a aparente intenção de afogá-las, segundo as mesmas fontes.

O menino conseguiu escapar, mas a menina teve que ser resgatada por um homem, afirmam os meios de comunicação locais.

Em sua conta na rede social X, Biden disse estar "profundamente consternado" por essa aparente tentativa de homicídio.

"Nenhuma criança deveria ser submetida a um ataque violento e estou de coração com a família".

A guerra em Gaza entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas provocou tensões nos Estados Unidos, especialmente nos campi universitários, e resultou em um aumento dos atos antissemitas e islamofóbicos.

Em novembro, um homem atirou e feriu três estudantes de origem palestina em Vermont (nordeste) e, no início de outubro, uma criança muçulmana de seis anos foi assassinada a facadas perto de Chicago (norte) por um septuagenário.