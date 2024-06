O empresário que salvou a FedEx da falência apostando tudo que tinha em cassinos de Las Vegas

FedEx é hoje um nome familiar. E não é à toa, porque com uma frota de 697 aviões, cerca de 210 mil caminhões e vans e cerca de 600 mil funcionários, a empresa entrega diariamente 16,5 milhões de encomendas em 220 países e territórios, segundo dados próprios.

Em 2021, a companhia americana atingiu um valor de mercado de US$ 84 bilhões , o que a transformou em uma das principais empresas do setor de entregas e logística a nível mundial.

No entanto, a gigante de hoje teve um início difícil e houve até um momento, há apenas cinco décadas, em que esteve perto de desaparecer, mas graças ao acaso foi salva.

Uma ideia revolucionária, mas cheia de dúvidas

A ideia de uma empresa que entregaria correspondências e pequenos pacotes, usando aviões e veículos motorizados, e fazendo isso muito mais rapidamente do que o correio normal, pode parecer ultrapassada hoje. No entanto, no final da década de 1960, significou uma revolução.

O conceito foi colocado na mesa pelo então estudante de Economia da Universidade de Yale, Frederick W. Smith, hoje conhecido nos Estados Unidos como Fred Smith, e que nasceu em 1944 na cidade de Memphis (Tennessee), no sul do país, no seio de uma família que fez fortuna no setor de transportes.

Porém, a proposta mal foi aprovada quando ele a apresentou em uma aula.

“O conceito é interessante e bem formulado, mas para conseguir mais do que um 'C' a ideia deve ser viável”, alertou o professor.

Apesar da recepção fria por parte dos acadêmicos, o jovem insistiu. Assim, em 1971, após cumprir duas missões no Vietnã, ele investiu os US$ 4 milhões que recebeu de uma herança familiar e outros US$ 80 milhões que obteve de investidores e empréstimos em uma empresa que chamou de Federal Express Corp (hoje FedEx).

Ele usou os recursos para comprar 14 pequenos aviões e vários caminhões.

Embora no primeiro dia de operação tenha recebido apenas 186 pacotes, a demanda começou a crescer gradualmente, operando em 25 cidades dos EUA em questão de meses, lembrou Smith em entrevista há alguns anos.

No entanto, o aumento dos preços do petróleo devido à Guerra do Yom Kippur em 1973 aumentou os custos operacionais da empresa e, em meados de 1974, a companhia perdeu quase um milhão de dólares por mês, informou a revista Entrepreneur.

A aposta da vida

Sobrecarregado por dívidas, Smith pediu mais dinheiro aos seus investidores para manter a empresa funcionando, mas eles recusaram.

E diante da ameaça iminente de falência, tomou uma decisão arriscada e de legalidade duvidosa: sacou os últimos US$ 5 mil (R$ 27 mil) que a FedEx tinha em suas contas bancárias, embarcou em um voo para a cidade de Las Vegas e passou um fim de semana jogando em seus famosos cassinos.

A sorte lhe sorriu e ele voltou para Memphis, onde fica a sede da empresa, com dinheiro suficiente para manter os aviões voando por mais uma semana.

O aporte de fundos chamou a atenção de outros gestores, incluindo Roger Frock.

Frock, que foi o primeiro vice-presidente de operações da FedEx (1971-1982), não apenas investigou a origem do dinheiro, mas também registrou a explicação incomum que recebeu em seu livro Changing How the World Does Business: FedEx's Incredible Journey to Success – The Inside Story (Mudando a forma como o mundo faz negócios: a incrível jornada da FedEx para o sucesso, a história interna, em tradução livre).

"Perguntei a Fred de onde vieram os fundos e ele disse: 'A reunião do conselho da General Dynamics foi um fracasso e eu sabia que precisávamos de dinheiro até segunda-feira, então peguei um avião para Las Vegas e ganhei US$ 27 mil (cerca de US$ 146 mil).'", o fundador da empresa confessou.

"Quer dizer que você pegou nossos últimos US$ 5 mil. Como você pôde fazer isso?" Frock repreendeu, mas Smith retrucou: "Que diferença isso fez?" Sem os fundos para pagar as empresas de combustível, não teríamos conseguido voar de qualquer maneira."

Nos anos seguintes, o próprio Smith mencionou várias vezes a sua jogada arriscada.

“Reza a lenda que consegui dinheiro para pagar a folha de pagamento, mas isso não é verdade. O que ganhei, comparado ao que devíamos, foi uma gota no oceano”, declarou em 2008 em uma entrevista.

No entanto, ele observou que os recursos eram “muito simbólicos” na época e lhe deram uma trégua.

Posteriormente, a pedido de Arthur – um de seus filhos – ele participou de um podcast, no qual voltou a se referir ao assunto e deixou claro que não acreditava ter colocado em risco o pouco que lhe restava com sua decisão .

"No Vietnã jogávamos muito poker e blackjack [também conhecido como vinte-e-um], por isso naquela altura eu era um bom jogador de blackjack", disse ele.

Poucos dias depois, a FedEx conseguiu que os seus investidores injetassem mais US$ 11 milhões que lhe permitiram continuar a operar e em 1976 começou a obter lucros.

Longe de ser um exemplo

Mas como se recorrer ao jogo não bastasse, Frock, no seu livro, também conta que nos primeiros anos turbulentos da FedEx, a gestão recorreu a outras práticas polêmicas.

Emitir cheques sem fundo aos seus funcionários e fornecedores ou pedir aos pilotos de avião que pagassem as contas de combustível com os seus cartões de crédito pessoais, com a promessa de que o dinheiro seria devolvido, foram outras ações a que recorreram.

Apesar do acima exposto, ao longo dos anos a FedEx floresceu, tornando-se uma das maiores empresas americanas e Smith conquistou o respeito do mundo dos negócios.

No entanto, há quem acredite que as ações de Smith não são o modelo a seguir.

“Esta é uma ótima história, mas não é um grande exemplo de boas práticas empresariais”, disse Katie Best, pesquisadora da London School of Economics e especialista em liderança empresarial.

“A história das origens da FedEx é brilhante, porque está cheia de movimentos ridículos e arriscados para realizar um projeto”, explicou a especialista à BBC Mundo.

“No entanto, eu não recomendaria que ninguém tomasse essas decisões, algumas das quais são de legalidade duvidosa, como usar fundos da empresa para apostar em mesas de blackjack.”

O economista venezuelano e fundador da consultoria OIKOS, Daniel Cadenas, foi mais duro. Ele não hesitou em descrever as ações de Smith como “irresponsáveis” e “irracionais”.

“Não é isso que se espera de um empresário e muito menos do presidente da empresa, que tem como principal missão proteger o patrimônio da empresa”, afirmou.

O economista estranha que esse fato tenha se espalhado. A razão? “O risco de danos reputacionais é muito elevado (…) Com que cara aquele homem foi pedir dinheiro aos bancos e aos investidores depois do que fez?”, disse.

Milko González-López, professor do Instituto de Estudos Superiores de Administração da Venezuela (IESA), falou em termos semelhantes, lembrando: “Os cassinos de Las Vegas foram construídos com o dinheiro dos perdedores. Para ganhar ali é preciso apostar muito dinheiro e nem sempre se ganha muito".

Além da anedota

Mas, para além das questões éticas que as ações de Smith levantam, outros especialistas acreditam que o caso FedEx deixa lições importantes.

“O verdadeiro problema não é o ato de apostar em si, mas o conceito de assumir riscos”, alertou Xinyu Hou, economista da universidade de Cambridge (Reino Unido).

"Se olharmos para a decisão de Smith, podemos ver que sem ela a empresa teria falido e teria de vender ativos valiosos a preços baixos. Fornecedores e credores provavelmente teriam recuperado muito pouco do que lhes era devido, porque as falências são caras e de longo prazo.", disse ele à BBC Mundo, o serviço da BBC em espanhol.

E concluiu imediatamente: “Ao arriscar, Smith salvou a empresa e beneficiou todos os envolvidos. E, portanto, no sentido estritamente econômico, a sua ação foi boa, pois ele não fez apostas muito grandes e só obteve o suficiente para a empresa continuar."

Para defender a sua posição, Hou lembrou que atualmente muitas empresas se dedicam a especular nas bolsas com derivativos (instrumentos financeiros cujo valor depende de outros ativos).

“E isto não é muito diferente de jogar num casino”, acrescentou o economista.

Smith, que deixou o cargo de presidente da FedEx em meados de 2022, admitiu que algumas de suas ações iniciais foram controversas.

No entanto, ele não demonstrou o menor sinal de arrependimento.

“Nenhuma escola de negócios apontaria que o jogo é uma estratégia financeira, mas às vezes vale a pena fazer coisas malucas no início da carreira”, escreveu o empresário agora aposentado em um artigo publicado na revista Forbes.