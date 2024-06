Mujica dança em evento do partido após tratamento contra o câncer

Depois de terminar parte de seu tratamento contra o câncer de esôfago e enquanto aguardava para ver como vai evoluir a após a radioterapia, o ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica, aproveitou, aos 89, uma festa na qual dançou, acompanhado de sua esposa Lucía Topolansky, ao ritmo do cantor Rubén Rada. A informação sobre a evolução do tratamento do ex-presidente do Uruguai é da CNN Latinoamérica.

O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra Mujica nas comemoração do encerramento da campanha da coalizão eleitoral de esquerda, Frente Ampla para as eleições internas deste ano, que aconteceu no Palácio Peñarol, em Montevidéu.

Essa eleição está marcada para domingo (30), e Mujica apoia o pré-candidato Yamandú Orsi, ex-prefeito de Canelones que pertence ao Movimento de Participação Popular (MPP).