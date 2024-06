Cinco mortos e 38 feridos em explosão de fogos de artifício nas Filipinas

Cinco pessoas morreram, incluindo uma criança de quatro anos, em uma enorme explosão em um armazém de fogos de artifício no sul das Filipinas, informaram os serviços de emergência neste domingo.

A explosão ocorrida na tarde de sábado na cidade de Zamboanga abriu uma cratera de 20 metros no solo, jogou destroços em edifícios e casas vizinhas e iniciou um incêndio, disse à AFP o investigador de incêndios Luigi Chan.

Ele afirmou que quatro trabalhadores do armazém e uma criança de quatro anos, filho de um dos trabalhadores, morreram na explosão.

O escritório de gestão de desastres da cidade confirmou o número de mortos e indicou que outros 38 ficaram feridos, oito deles gravemente. As autoridades investigam a explosão que destruiu as paredes do armazém.

"A causa mais provável do incêndio são os fogos de artifício armazenados no armazém", disse Chan à AFP.

Ele indicou que o raio da explosão se estendeu por mais de 3.000 metros quadrados e os bombeiros levaram mais de duas horas para controlar o incêndio.