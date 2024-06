Direita radical vence eleições parlamentares na França, aponta pesquisa

Pela primeira vez na história, o partido de direita radical Reunião Nacional (RN), de Marine Le Pen, venceu as eleições parlamentares na França. É o que indica a primeira pesquisa de boca de urna divulgada pela rede de TV France 2 após o fechamento das cabines de vitação neste domingo (30/6).

Segundo a pesquisa, o RN obteve 34% dos votos. Já a Nova Frente Popular, coligação de esquerda, teve 28,1% dos votos, aponta o levantamento. A coligação liderada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, ficou com 20,3%. Outros 10% dos eleitores votaram no partido Republicano.

O resultado é uma grande derrota para o presidente Emmanuel Macron, que havia dissolvido a Assembleia Nacional e antecipado o pleito após uma vitória do Reunião Nacional nas eleições para o Parlamento Europeu, em maio.

A Nova Frente Popular, criada no dia seguinte à dissolução do parlamento francês, e que une os partidos de esquerda na França, pôs por água abaixo a estratégia do centrista Macron e acabou por facilitar ainda mais a vitória da direita radical de Marine Le Pen.

O presidente contava com o eleitorado de esquerda para manter seus deputados e barrar a expansão de Marine Le Pen, que pela primeira vez chega ao poder na Assembleia Nacional.

Macron disse que os eleitores do RN expressaram a sua raiva na disputa europeia.

"Ouvi a sua mensagem", disse ele aos eleitores franceses, "e não a deixarei passar sem uma resposta".

O presidente parece ter pensado que uma campanha relâmpago iria afastar os eleitores do flerte com os "extremos" e devolver uma maioria centrista à Assembleia Nacional. Mas isso não aconteceu, deixando seu partido em terceiro lugar, perdendo para a direita radical e também para a esquerda.

A eleição escolheu os membros da câmara baixa do parlamento francês, a Assembleia Nacional, que elabora as leis e tem 577 assentos. A câmara alta, o Senado, é eleita pelas autoridades locais e pelos próprios membros da Assembleia Nacional.

No dia 7 de julho, haverá segundo turno entre os candidatos mais votados no primeiro turno — qualquer pessoa com mais de 12,5% dos votos no primeiro turno passa para a próxima etapa.

Após a pesquisa de boca de urna, Macron falou com a agência de notícias AFP.

O presidente francês apelou aos eleitores para que se unam em apoio dos candidatos "republicanos e democráticos" no segundo turno das eleições que se realizam no próximo domingo.

Macron também saudou a elevada participação eleitoral no primeiro turno de hoje.