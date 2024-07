Cavalos militares fogem e correm pelas ruas de Londres

Um motorista de táxi capturou um pouco do drama com sua dashcam - (crédito: @Davenoisome/PA Wire)

Pela segunda vez desde abril, cavalos militares fugiram e saíram galopando pelo centro de Londres.

Três animais do Regimento Montado de Cavalaria Doméstica "se soltaram de seus cavaleiros" enquanto seis se exercitavam na manhã desta segunda-feira (1/7), informou o Ministério da Defesa.

Todos os cavalos foram recuperados "com rapidez e segurança" e devolvidos ao Hyde Park Barracks, onde ficam alojados, pelo Exército e pela Metropolitan Police, a polícia de Londres, às 9h55 (horário local) — um deles sofreu ferimentos leves. Nenhum soldado ficou ferido.

Outros quatro cavalos militares se assustaram com o barulho de um canteiro de obras no bairro de Belgravia, no dia 24 de abril, e fugiram pela cidade. Na ocasião, alguns bateram em veículos, incluindo um ônibus.

O incidente mais recente aconteceu quando o cavalo na liderança, que estava sendo conduzido, em vez de montado, se soltou após se assustar com um ônibus.

Dois cavaleiros montados desceram então de seus cavalos, que também se soltaram.

Uma parte do incidente foi capturada em vídeo pela dashcam (câmera de painel para carro) de um motorista de táxi.

Os animais fugiram da Seville Street para a South Eaton Place, onde um cavalo foi recuperado. Os outros dois seguiram até a Vauxhall Bridge pela Belgrave Road antes de serem detidos.

Nenhum dos três cavalos estava envolvido no incidente anterior de 24 de abril, acrescentou o Ministério da Defesa.

Jack Hanbury, de 30 anos, estava indo de bicicleta para o trabalho quando ouviu "o som característico de cascos galopando na calçada", enquanto pedalava de Chelsea em direção ao Hyde Park.

"Os três cavalos apareceram a cerca de 100 metros de distância, e eu encostei para sair do caminho deles", afirmou Hanbury, que trabalha na área de finanças.

"Um dos cavalos desviou para o meio-fio para evitar o trânsito e caiu, batendo no chão duro e deslizando por pelo menos um metro até se levantar e continuar."

"É a última coisa que você espera encontrar quando está indo trabalhar de manhã."

Um porta-voz do Exército declarou: "Podemos confirmar que durante o exercício nesta manhã, três cavalos do Regimento Montado de Cavalaria Doméstica se soltaram de seus cavaleiros. Eles foram recuperados com rapidez e segurança".

"Um cavalo sofreu ferimentos leves, mas nenhum tratamento adicional é necessário, e os soldados envolvidos não ficaram feridos".

Uma porta-voz da Metropolitan Police acrescentou: "Estamos cientes de que vários cavalos estavam soltos no centro de Londres, e trabalhamos com o Exército para localizá-los".

"Temos o prazer de confirmar que todos os cavalos foram encontrados. Continuamos colaborando com o Exército."