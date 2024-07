"Menino Buda" é condenado por abuso sexual infantil

Nesta segunda-feira (1º/7), um tribunal no Nepal condenou um homem considerado a reencarnação de Buda a 10 anos de prisão por abuso sexual infantil.

Ram Bahadur Bamjon, de 33 anos, atraiu atenção internacional quando adolescente, ao ficar sentado de pernas cruzadas debaixo de uma árvore em uma floresta no sudeste do Nepal por quase 10 meses. Milhares de pessoas visitaram o "Menino Buda" na ocasião, em 2005.

Além da reclusão, Bamjon deverá pagar US$ 3.750 como indenização à vítima, conforme informado por um oficial do tribunal Sikinder Kaapar, do tribunal distrital de Sarlahi, no sul do Nepal.

O advogado do "Buda", Dilip Kumar Jha, disse que vai apelar da decisão em um tribunal superior.

Bamjon foi detido em uma casa nos arredores de Katmandu, em janeiro.