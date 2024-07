Furacão de categoria 4 causa devastação em ilhas no Caribe; veja imagens

Um furacão de categoria 4 atingiu Carriacou, ilha caribenha que fica no território de Granada, nesta segunda-feira (1º/7). De acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos, o olho do furacão Beryl atingiu o local por volta das 11h.

O primeiro-ministro de Granada, Dickon Mitchell, decretou estado de emergência no país e nas ilhas Carriacou e Petite Martinique. O aviso está em vigor desde domingo (30/6) e segue por sete dias até segunda ordem.

Em Barbados, o aviso foi descontinuado por volta de 14h. O furacão Beryl, que agora se afasta da ilha, causou estragos no Complexo de Pesca Bridgetown.

O órgão do governo estadunidense classificou o fenômeno como extremamente perigoso com ventos catastróficos e tempestades com risco de vida. Na última atualização, por volta das 20h, o NHC declarou que o furacão Beryl está ainda mais forte e se movendo rapidamente pelo sudeste do Caribe.

Um alerta de furacão foi emitido para a Jamaica nas próximas horas. No X, o primeiro-ministro Andrew Holness pediu que todos os jamaicanos “levem o furacão a sério”. “Não é hora de entrar em pânico, mas de sermos estratégicos e calculados na nossa abordagem”, declarou. Segundo Holness, o país está se preparando para a chegada do furacão Beryl, que pode acontecer em 48 horas.