Mulher encontra cobra-rei mortal dentro de banheiro; veja vídeo

Uma mulher de Rajastão, na Índia, vivenciou um dos maiores sustos de sua vida ao encontrar uma cobra-rei dentro de seu banheiro. O incidente ocorreu em 28 de julho e só terminou bem após Mukesh Mali, um experiente salvador de cobras, capturar o animal.

Imagens mostram a cobra altamente venenosa com seu capuz bem aberto, fixando o olhar na mulher. Em estado de choque e medo, a mulher não identificada gritou por ajuda, atraindo a atenção dos vizinhos que imediatamente chamaram o profissional para lidar com a situação perigosa.

Ainda nas imagens, é possível ver Mukesh usando uma ferramenta especializada com gancho para levantar a cobra, mantendo uma distância segura da cabeça venenosa. Ele pode ser visto carregando a cobra para fora do banheiro, segurando a cauda com uma mão e mantendo a cabeça à distância com o gancho.

A cobra-rei é uma das cobras mais venenosas do mundo, e sua mordida pode ser fatal para humanos. Mukesh, que já resgatou mais de 7.000 cobras, explicou para mídia local que o clima quente e chuvoso atual no país indiano aumenta a probabilidade de encontros com esses répteis.