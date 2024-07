Brasileira presa por fazer sexo com detento participou de orgia em reality

A brasileira e ex-agente penitenciária Linda de Sousa Abreu, de 30 anos, presa por má conduta após ser flagrada enquanto mantinha relações sexuais com um detento em um presídio em Londres, já participou do reality show britânico Open House: The Great Sex Experiment, onde participou de uma orgia.

Lançado em 2022, o programa exibido no Channel 4 explora se os relacionamentos podem ou não prosperar sem a monogamia. A experiência ocorre em uma residência, onde os participantes moram durante alguns dias. A cada episódio, casais monogâmicos são testados e acompanhados pela terapeuta Lori Beth Bisbey, especialista em relacionamentos. O programa tem 14 episódios, onde, entre as atividades, está a prática do sexo com outras pessoas.



No programa, Linda e o marido Nathan Richardson aparecem no segundo episódio da segunda temporada, exibido em 2023. No programa, a brasileira se apresenta como personal trainer, e o marido dela como instrutor de artes marciais. No episódio, o casal participa de uma festa privada na mansão. Na ocasião, outro casal, Chanice e Richardo, convida Linda e Nathan para um swing. Linda e o marido gostam da prática e, no fim, os 15 participantes sobem para um quarto com apenas uma cama de casal e realizam uma orgia.



Acusação de má conduta



Linda foi acusada de má conduta no cargo público após ser flagrada tendo relação sexual com um detento. O caso ocorreu em 29 de junho. A funcionária passou por audiência de custódia no Tribunal de Uxbridge na segunda-feira (1°), pagou a fiança e foi liberada sob a condição de comparecer em audiência em 29 de julho. A Polícia Metropolitana de Londres abriu uma investigação para apurar o caso.