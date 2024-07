Eleições nos EUA: o que pesa dentro do Partido Democrata sobre uma possível substituição de Joe Biden como candidato

Membros do partido democrata disseram que as únicas opções são 'Biden ou Harris' - (crédito: BBC)

Após uma performance que foi descrita como "desastrosa" em um debate presidencial na televisão, o presidente dos EUA, Joe Biden, passou a enfrentar mais questionamentos sobre se deve continuar a sua candidatura à reeleição.

Na quarta-feira (3/7), uma reportagem do jornal The New York Times (NYT) disse que Biden afirmou a um aliado próximo que estava "avaliando suas opções" e que sabia que sua candidatura está em risco caso não consiga convencer o público de que tem condições de saúde de dar conta do trabalho em um próximo mandato.

Segundo o NYT, esse aliado disse que Biden ainda está "profundamente dedicado" à reeleição, mas entende que suas próximas aparições públicas precisam ir muito bem.

Na mesma tarde, a Casa Branca emitiu um comunicado dizendo que as especulações publicadas pelo NYT são "absolutamente falsas".

Biden se reuniu nesta quarta com a vice-presidente, Kamala Harris, e outros aliados importantes, incluindo um grupo de governadores democratas.

O presidente insiste há dias que continuará lutando pela vitória até a eleição, em novembro, dizendo que acredita de "coração e alma" que poderá cumprir outro mandato.

Democratas preocupados

Uma nova pesquisa da CBS News na quarta mostrou uma mudança a favor de Trump após o debate, inclusive nos chamados "Estados pêndulo", considerados decisivos porque os resultados se alternam entre favorecer os democratas ou os republicanos em eleições diferentes.

Nos outros Estados, o resultado das eleições costuma ser o mesmo todas as eleições: ou votam sempre nos republicanos ou sempre nos democratas.

Tanto essa pesquisa da CBS quanto outras pesquisas recentes publicadas após o debate no qual Biden foi mal alimentaram as preocupações democratas sobre a candidatura do presidente.

Mas substituí-lo não é tão simples: os democratas precisariam de um candidato forte, conhecido do público e capaz de vencer Trump nas eleições.

Quem poderia substituir Biden?

Diversos nomes já foram levantados para substituí-lo como candidato: estão na lista a vice-presidente, Kamala Harris, e governadores como Gavin Newsom, da Califórnia; Gretchen Whitmer, de Michigan; e Josh Shapiro, da Pensilvânia, entre outros.

No entanto, uma pesquisa Ipsos encomendada pela Reuters, mostrou que a ex-primeira-dama Michelle Obama, formada em direito pelas universidades de Princeton e Harvard, seria a única candidata capaz de vencer Trump nas eleições deste ano.

Seu nome já era levantado como uma possível candidata democrata desde o segundo mandato de Obama, e sua popularidade só cresceu desde então.

No entanto, Michelle disse em março deste ano que não iria concorrer.

Os outros cenários levantados pela pesquisa Ipsos/Reuters mostraram uma situação desanimadora para os democratas. Veja abaixo:

Joe Biden 40% x 40% Donald Trump

Michelle Obama 50% x 39% Donald Trump

Kamala Harris 42% x 43% Donald Trump

Gavin Newsom 39% x 42% Donald Trump

Gretchen Whitmer 36% x 41% Donald Trump

Andy Beshear 36% x 40% Donald Trump

J. B. Pritzker 34% x 40% Donald Trump

Os democratas não perdem no voto popular (em número total de votos) nos EUA há mais de 20 anos.

Tanto George W. Bush (2001-2004) Jr. quanto Donald Trump (2017-2021) foram eleitos pelos colégios eleitorais e se tornaram presidentes sem ganhar a maioria dos votos dos americanos.

Isso é possível no país pois o presidente é eleito pelos votos dos colégios eleitorais dos Estados, não pelo voto popular.

A situação atual tem gerado disputas internas entre os democratas. Um membro do partido disse à BBC News que as duas únicas opções são "Biden ou Harris".

"Abrir a indicação para qualquer outra pessoa, incluindo uma briga nas prévias, prejudicaria o partido", disse à fonte, que pediu para não ser identificada.