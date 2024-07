Reino Unido: Partido Conservador tem o pior resultado desde a formação

Se a pesquisa de boca de urna se confirmar, o Partido Conservador terá conquistado o menor número de assentos no Parlamento do Reino Unido desde 1832, quando a versão moderna da legenda foi fundada.

Segundo a sondagem, os conservadores teriam elegido apenas 131 parlamentares, uma queda de 241 em relação à última legislatura. O Partido Trabalhista, por sua vez, teria obtido 410 vagas, um aumento de 209. Se confirmado, o resultado levará o líder trabalhista, Keir Starmer, a substituir o primeiro-ministro, Rishi Sunak, no cargo.

Entre os partidos menores, o Liberal-Democrata pode ter ampliado seus assentos em 53, a 61. Por outro lado, o Partido Nacionalista Escocês teria amargado uma perda de 38 vagas, para 10.

Ministro das finanças deve perder assento no Parlamento

O ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, deve perder o próprio assento no Parlamento, segundo pesquisa de boca de urna do instituto Ipsos divulgada conjuntamente pelas emissoras BBC, ITV e Sky.

De acordo com estimativa da BBC, Hunt tem apenas 19% de chance de vencer a disputa no distrito de South West Surrey, no Sul da Inglaterra. O conservador lidera a equipe econômica britânica desde 2022, quando foi indicado ao posto para tentar lidar com os efeitos das turbulências no mercado gerada pelo orçamento da então primeira-ministra Liz Truss.

Após apenas seis semanas no cargo, Truss renunciou, mas Hunt optou por seguir à frente da pasta durante o governo do sucessor dela, o também conservador Rishi Sunak.