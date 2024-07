Reino Unido: Keir Starmer é nomeado primeiro-ministro

O Rei Charles III nomeou, nesta sexta-feira (5/7), Keir Starmer como novo primeiro-ministro do Reino Unido. Ele é líder do Partido Trabalhista, que conquistou vitória nas eleições legislativas na quinta-feira (4/7), pondo fim a 14 anos de governo conservador.



???? The King received in Audience The Rt Hon Sir Keir Starmer MP today and requested him to form a new Administration.



Sir Keir accepted His Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/g1TwdPObbD