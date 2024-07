Os planos dos trabalhistas para enfrentar pobreza crescente no Reino Unido

A busca por centros de distribuição de comida disparou como reflexo do aumento do custo de vida no Reino Unido - (crédito: Getty Images)

Quando Keir Starmer concorreu à liderança do Partido Trabalhista inglês, o segundo dos seus dez compromissos manifestava a ambição de "abolir o Crédito Universal (auxílio mensal pago a pessoas de baixa renda e desempregadas) e acabar com o cruel regime de sanções dos conservadores".

O manifesto do Partido Trabalhista para as eleições gerais de 2024 apresentou uma leitura muito diferente.

O compromisso foi abandonado em 2023, e agora o partido fala simplesmente que está "empenhado em rever o Crédito Universal para tornar o trabalho compensador e combater a pobreza".

O Partido Trabalhista venceu as eleições gerais britânicas de 2024 com uma maioria esmagadora de assentos no Parlamento, após 14 anos de governo do Partido Conservador.

Em 2019, cerca de três semanas antes das eleições daquele ano, Keir Starmer escreveu no Twitter: "Tenho orgulho de ser patrono do meu banco de alimentos local. Ficarei ainda mais orgulhoso quando, sob um governo trabalhista, os bancos de alimentos deixarem de ser necessários".

Com o uso dos bancos de alimentos em nível recorde e sem qualquer ação iminente planejada sobre o Crédito Universal, alguns candidatos do Partido Trabalhista com quem falei antes das eleições e outros ativistas de combate à pobreza temem que o partido não tenha sido suficientemente explícito, durante a campanha, sobre o que planeja para ajudar os menos favorecidos.

"Não estamos falando de pobreza", disse a candidata trabalhista Rosie Duffield, antes da eleição. Ela foi reeleita em sua região (Canterbury, Kent), no sul da Inglaterra.

Duffield disse, na ocasião: “Deveríamos ter como objetivo eliminar a pobreza, especialmente a pobreza infantil, o mais rapidamente possível. Temos medo de prometer muito, a ponto de prejudicar nossa liderança nas pesquisas, mas temos de ser a mudança que o país precisa”.

Em 2009-2010, o programa Trussell Trust distribuiu quase 41 mil cestas básicas de emergência. No último ano fiscal (2023-2024), esse número aumentou para 3,1 milhões, um recorde.

O Inquérito Britânico sobre Atitudes Sociais mostra que 73% das pessoas acreditam que existe “bastante pobreza” na Grã-Bretanha, o nível mais elevado registrado em quase quatro décadas de levantamento sobre a mesma questão.

O manifesto trabalhista promete “desenvolver uma estratégia ambiciosa para reduzir a pobreza infantil”, incluindo a introdução de locais para almoço gratuito em todas as escolas primárias. Também afirma querer “acabar com a dependência em massa de cestas alimentares de emergência”, mas não especifica como isso vai acontecer.

“Ficamos encorajados ao ver esse compromisso”, afirma Helen Barnard, diretora de políticas do Trussell Trust, o maior fornecedor de bancos alimentares do país.

Barnard diz que as promessas do partido de construir habitação social e reforçar a segurança no emprego têm o potencial de reduzir a pobreza. Mas “o que precisamos ver é uma ação rápida sobre como irão enfrentar as dificuldades, logo no seu primeiro orçamento”, disse.

O manifesto do partido em 2019 tinha uma seção inteira sobre o combate à pobreza e à desigualdade, mas no documento de 2024 o foco do partido em melhorar a situação das pessoas está enquadrado no objetivo mais geral de impulsionar o crescimento econômico.

E não é um caso isolado: nos quatro discursos em conferências partidárias que Starmer fez como líder do partido, ele nunca falou especificamente sobre o combate à pobreza e desigualdade.

É claro que, em campanha, os trabalhistas ficam felizes em falar sobre os problemas que dizem que os conservadores causaram, incluindo o uso crescente de bancos de alimentos.

Não havia referência alguma ao combate à pobreza no Reino Unido no manifesto do Partido Conservador em 2024.

Em vez disso, os conservadores prometeram cortar £12 bilhões (R$ 84 bi) do aumento previsto no orçamento da assistência social, reduzindo os benefícios pagos às pessoas com deficiência em particular.

Poupar esse montante, diz o Instituto de Estudos Fiscais, será “extremamente difícil”, embora reconheça que “os cortes são certamente possíveis”.

Vários daqueles com quem conversei antes da eleição disseram acreditar que, se o candidato trabalhista ganhasse, seria mais ousado no poder em medidas destinadas a ajudar os menos favorecidos do que tem sido em público até agora. Eles incentivam as pessoas a olharem para resultados recordes do Partido Trabalhista em governos anteriores, especialmente na redução da pobreza infantil.

Mas com a probabilidade de o partido herdar uma situação econômica difícil, um candidato trabalhista experiente admitiu que estava “lutando para dar esperança” às famílias mais pobres.

O trabalhista Ian Byrne liderou uma campanha pelo “Direito à Alimentação” na última composição do Parlamento. Ele produziu um vídeo para campanha eleitoral no qual diz que “quando chegarmos ao poder, devemos erradicar os bancos de alimentos”.

“Os deputados veem diariamente o impacto da pobreza nos seus círculos eleitorais – temos uma oportunidade inacreditável de definir um caminho diferente”, acrescentou.

Política dos 'dois filhos'

Os trabalhistas estão determinados a evitar acusações de serem financeiramente imprudentes e isto estendeu-se à recusa de abandonar a política dos “dois filhos”.

Ela prevê que os pais não podem obter benefícios essenciais para o seu terceiro filho ou filhos subsequentes nascidos após abril de 2017.

O fim do benefício foi considerado o “maior impulsionador” da pobreza entre as crianças pelo Grupo de Ação contra a Pobreza Infantil. Atualmente, afeta 2 milhões de crianças.

O Instituto de Estudos Fiscais calcula que, até o final do governo do próximo Parlamento, mais 670 mil crianças serão afetadas, e afirma que o abandono da política custaria 3,4 bilhões de libras (R$ 24,3 bilhões), o equivalente a “congelar impostos sobre combustíveis durante o próximo Parlamento”.

Keir Starmer disse que gostaria de abandonar essa política, mas afirmou que não definiria “uma data para essas coisas”.

O Partido Nacional Escocês (SNP, na sigla em inglês) acredita que a cautela de Starmer lhes deu a oportunidade de tomar o território tradicional do Partido Trabalhista na Escócia. E apela para um futuro governo trabalhista que acabe com a política dos dois filhos.

O partido também introduziu o Scottish Child Payment (Pagamento Escocês Infantil, em tradução livre) – ??no valor de £25 por criança (R$ 178), por semana, para famílias de baixa renda. A previsão é que isso evite que 100 mil crianças entrem na pobreza. Uma pesquisa inicial sugere que a política também esteja reduzindo a necessidade de bancos alimentares entre algumas famílias.

Ao contrário dos Trabalhistas, os Liberais Democratas disseram que abandonariam imediatamente a política dos dois filhos.

A posição trabalhista sobre a política dos “dois filhos” causou um desconforto interno. “Foi profundamente decepcionante que Keir tenha se comprometido com essa política”, diz Rosie Duffield.

Stephen Timms foi, até a eleição, presidente do Comitê de Trabalho e Pensões. Ele também atuou como secretário-chefe do Tesouro durante o governo trabalhista de Tony Blair.

No geral, ele avaliou que a postura da liderança trabalhista durante a campanha foi apropriada. “Acho que o partido está em um lugar sensato. É bastante razoável que os detalhes não sejam definidos. Grandes mudanças precisam ser feitas, mas a economia precisa ser reparada.”

No entanto, ele não apoia a política dos “dois filhos”. Um futuro governo trabalhista enfrentará “uma enorme pressão para abandoná-la”, disse Timms. “Eu gostaria de vê-la descartada.”

Para alguns no Partido Trabalhista, é particularmente irritante ver alguns membros da direita também pedirem o abandono da política.

Tanto Suella Braverman, ex-secretária conservadora do Interior, quanto o líder reformista do Reino Unido, Nigel Farage, disseram que o limite de auxílio para dois filhos deveria ser removido.

O partido de Farage também disse que aumentaria o valor de isenção do imposto sobre o rendimento para £ 20 mil (R$ 143 mil), beneficiando trabalhadores com baixos salários.

Elo perdido

Além das especificidades políticas, poderá haver também uma mudança deliberada no posicionamento daqueles que estão na cúpula do Partido Trabalhista, independentemente de quanto dinheiro estiver disponível.

Wes Streeting, porta-voz do partido para a saúde, disse ao jornal Independent que “a resposta à pobreza infantil, em última análise, não se resume apenas a esmolas”. Disse que “o ideal seria uma rede de segurança social que também funcione como um trampolim para ajudar as pessoas a trabalharem, tornando o custo de vida acessível para todos.”

Em artigo para o jornal Sunday Telegraph, Keir Starmer disse: “Servir os interesses dos trabalhadores significa compreender que eles querem mais o sucesso do que o apoio do Estado”.

Para alguns, no entanto, há um elo perdido.

Helen Barnard, do Trussell Trust, diz: “Quando olhamos para as ambições que o Partido Trabalhista estabeleceu em torno da educação, em torno do NHS (sistema público de saúde britânico), todas essas são realmente vitais. (Mas) diríamos que todas elas seriam atrasadas ao se deixar tantas pessoas na miséria, pobreza e fome”.

“A menos que libertemos as pessoas da pobreza e fome, elas não poderão aproveitar as oportunidades para trabalhar ou avançar em sua educação, porque estão lutando dia a dia para sobreviver.”

A Fundação Joseph Rowntree afirma que o nível do Crédito Universal está num mínimo histórico, após anos de restrições, congelamentos e cortes.

A organização calcula que o valor básico atual de £ 91 (R$ 650) por semana para uma pessoa solteira com 25 anos ou mais representa £ 30 (R$ 215) por semana a menos do que o necessário para viver no país.

O relator especial das Nações Unidas sobre a pobreza extrema, Olivier De Schutter, foi ainda mais longe, sugerindo que as taxas de Crédito Universal deveriam subir pelo menos 50% “para proporcionar um padrão de vida digno”.

Os níveis dos benefícios subiram acompanhando a inflação em apenas cinco dos últimos 14 anos.

Os Liberais Democratas disseram que iriam rever os níveis de benefícios anuais durante o próximo mandato no Parlamento para garantir que os valores sejam suficientes para as pessoas viverem.

No entanto, a trabalhista Liz Kendall, do gabinete paralelo trabalhista para temas de trabalho e pensão, disse ao Times há algumas semanas que queria “um sistema de benefícios mais eficaz”, em vez de um sistema mais generoso.

Com o gabinete paralelo trabalhista pedindo soluções “de baixo ou nenhum custo”, de acordo com um ativista anti-pobreza, o antigo primeiro-ministro Gordon Brown ofereceu algumas alternativas.

Ele sugeriu que um fundo anti-pobreza de £3 bilhões (R$ 21,4 bi) poderia ser estabelecido através de mudanças, por exemplo, no Banco da Inglaterra.

Combater a pobreza é muitas vezes difícil e caro, o que pode explicar a cautela do Partido Trabalhista na campanha

Até aqui, a esperança que o partido pode oferecer aos mais pobres da Grã-Bretanha está mais na promessa de crescimento econômico geral do que em políticas dirigidas especificamente a eles.