Por que conservadores tiveram um resultado tão ruim na eleição do Reino Unido

O Partido Conservador se acostumou a ser quase o Manchester City da política.

Uma máquina azul e vencedora durante tanto tempo que alguns dos seus principais membros mal conseguiam se lembrar de mais nada.

Mas a sua sequência – que rendeu primeiros-ministros conservadores em quatro eleições consecutivas – teve um fim dramático.

Muitos conservadores estão quase sem palavras e ainda processam a situação.

Um deles me disse que eles “não foram coerentes” com os eleitores.

Agora os conservadores estão começando a apurar o que deu errado com as suas táticas e liderança e o que vão fazer a seguir.

Quando falo com os conservadores, vários temas surgem repetidamente.

Alguns sentem que a proposta política do Partido Trabalhista não foi drasticamente diferente dos adversários, mas pensam que a escolha do eleitor britânico se baseou mais na percepção de “competência”.

Acontecimentos sísmicos, do Brexit à covid e a múltiplas disputas de liderança, dividiram o partido em alas ideológicas. Alguns Conservadores gastaram mais energia conspirando para derrubar uns aos outros do que a oposição - e nunca realmente consertaram as coisas.

Os escândalos abalaram a trajetória de uma forma violenta, desde festas durante o confinamento da pandemia a alegações de má conduta sexual e um orçamento que contribuiu para aumentar as taxas de juros.

Quando perguntei ao ex-chefe do partido, Mark Spencer, durante a campanha, se o partido tinha problemas de conduta, ele mencionou que outros partidos também tiveram de suspender deputados por mau comportamento - o que é verdade - mas admitiu que isso tinha se tornado frequente.

Depois houve o desejo indubitável de mudança – uma palavra que o Partido Trabalhista utilizou na sua campanha.

O custo de vida, as listas de espera do NHS (o serviço de saúde britânico) e os pequenos barcos que levam imigrantes foram questões levantadas pelos eleitores - e eles sentiram que as coisas estavam piorando, em vez de melhorar.

O ingresso tardio de Nigel Farage na eleição significou que este último tema se tornou um problema particular para os conservadores, com alguns eleitores de direita que migraram para o Reform UK (partido de direita radical) em busca de políticas de imigração mais duras e impostos mais baixos.

A retórica e as políticas que adotaram para conquistar os antigos eleitores levaram alguns conservadores mais centristas a trocarem o partido pelo Trabalhista ou pelos Liberais Democratas.

Essa foi uma mudança mais confortável para alguns centristas que não sentiam que podiam votar no Partido Trabalhista sob Jeremy Corbyn, antecessor de Keir Starmer, e tido como mais esquerdista em suas políticas.

Essas circunstâncias significavam que a derrota era inevitável? A maioria dos Conservadores com quem falei descrevem o resultado como “não inesperado”, mas alguns sentem que a escala da derrota poderia ter sido menor.

Houve gafes evitáveis ??– como Rishi Sunak saindo mais cedo das comemorações do Dia D.

Embora Boris Johnson também fosse propenso a gafes, alguns de seus fãs achavam que Sunak não retribuía o encanto dos eleitores da mesma maneira. O ex-primeiro-ministro ainda entoava gritos de ‘Boris! Boris!’ num comício de última hora para tentar energizar a campanha.

Ainda existe uma perplexidade entre alguns sobre o motivo pelo qual Sunak decidiu convocar as eleições em julho.

O guru da sua campanha, Isaac Levido, defendeu uma data posterior - esperando que até lá houvesse mais resultados "mensuráveis" para demonstrar que as suas políticas estavam tendo impacto positivo.

Uma fuga de requerentes de asilo para Ruanda, por exemplo, ou uma redução das taxas de juro.

Mas ele perdeu esse argumento. E os conservadores tinham poucas provas de que algumas das suas políticas estavam funcionando quando se dirigiam ao eleitorado.

O risco de adiar a decisão de convocar uma eleição era que mais más notícias pudessem surgir para os Conservadores - mais travessias do Canal da Mancha este verão, mais infratores sendo libertados devido à superlotação das prisões, ou algumas universidades falindo.

Mas em termos de política e identidade, o que mais poderiam os conservadores ter feito? É aí que estará o foco deles agora.

O que – e quem – poderia vir a seguir?

Sunak confirmou que renunciará ao cargo de líder conservador assim que forem tomadas medidas para escolher seu sucessor.

Há boatos nas últimas semanas sobre se um líder interino será nomeado para evitar o constrangimento de, por exemplo, o antigo primeiro-ministro ter de participar do Prime Minister Questions — a sessão no Parlamento em que o premiê e o líder da oposição debatem toda quarta-feira.

Poderia ser alguém que serviu no gabinete anteriormente - como Oliver Dowden, James Cleverly ou mesmo Jeremy Hunt, que quase conseguiu voltar à Câmara dos Comuns (equivalente à Câmara de Deputados brasileira)?

Nesse caso, provavelmente seria necessário ser alguém que não queira realmente concorrer à liderança no futuro.

Caso contrário, Sunak poderá permanecer no cargo até a próxima disputa pela liderança conservadora terminar.

Há alguns deputados que têm trabalhado nos bastidores há muito tempo para reforçar o seu apoio, incluindo Kemi Badenoch (o favorito entre as apostas), que está à direita do partido, e Tom Tugendhat, que está mais ao centro.

Ex-candidatos como Suella Braverman e Robert Jenrick, ex-aliado de Sunak que se tornou crítico, também devem concorrer.

Ambos passaram algum tempo no Ministério do Interior, estão à direita do partido e criticaram o histórico do governo em matéria de imigração.

Uma coisa interessante, porém, é quem são os demais deputados conservadores e o que isso pode significar para quem ganha o apoio entre o partido parlamentar.

Dei uma breve olhada na nova entrada de parlamentares conservadores e quem eles apoiaram na primeira disputa de liderança conservadora de julho-setembro de 2022.

Curiosamente, a maioria são apoiadores de Sunak, com uma grande parcela de apoiadores de Liz Truss também.

Suella Braverman e Kemi Badenoch perderam alguns dos seus principais aliados à direita do partido parlamentar. Alguns apoiadores de Tugendhat também se foram.

Por que as tendências dos restantes deputados são importantes? Bem, em parte porque isso determinará como o partido Conservador decidirá se moldar no futuro.

Vão decidir eleger alguém da direita do partido, como a deputada Badenoch, a deputada Braverman ou Jenrick, para tentar evitar a influência crescente do Reform UK, que já conquistou vários assentos?

Alguns membros do partido argumentam que não ter sido mais duro em questões como a imigração foi parte da sua queda.

Ou tenta regressar ao centro com um candidato como Tugendhat ou Hunt para recuperar parte do espaço que os trabalhistas estão tentando ocupar agora no espectro político?

Alguns membros do partido argumentam que a tendência dos conservadores para a direita foi parte do problema e alienou eleitores socialmente liberais, mas fiscalmente conservadores.

A resposta será o resultado de muitas brigas e provas de consciência nas próximas semanas.