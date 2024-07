De onde vem a fortuna do indiano que organiza casamento milionário para seu filho

Em março, o homem mais rico da Ásia, Mukesh Ambani, realizou uma festa pré-nupcial de três dias para seu filho que contou com uma lista de convidados de 1,2 mil pessoas, incluindo ex-líderes mundiais, magnatas da tecnologia e mega estrelas de Bollywood, e um show da renomada cantora Rihanna. Foi apenas o começo das celebrações pré-casamento de meses, que chamaram a atenção da mídia e causaram frenesi nas redes sociais.

Em maio, a família levou os convidados para um cruzeiro pré-casamento de três dias da Itália à França, que incluiu um set com o DJ de David Guetta, Katy Perry cantando seu sucesso "Firework" e uma apresentação de Pitbull para encerrar, segundo relatos da mídia.

Finalmente, o casamento está marcado para a próxima semana, com Anant Ambani, de 29 anos, casando-se com sua namorada de longa data, Radhika Merchant, em uma cerimônia que muitos chamaram de o casamento do ano. Aqui está o que sabemos:

Quem são os Ambanis?

O pai do noivo é Mukesh Ambani, 66 anos, atualmente o nono homem mais rico do mundo com um patrimônio líquido de US$ 116 bilhões (R$ 633 bilhões), segundo a Forbes. Ele também é a pessoa mais rica da Ásia. Sua Reliance Industries é um enorme conglomerado, reportando mais de US$ 100 bilhões (R$ 546 bilhões) em receita anual, com negócios que vão desde petroquímica e óleo e gás até telecomunicações e varejo.

A família Ambani tem, entre outros ativos, um edifício particular de 27 andares, chamado Antila, avaliado em US$ 1 bilhão (R$ 5,46 bilhões) em Mumbai. Ele tem três helipontos, uma garagem para 160 carros, um cinema privado, uma piscina e um centro de fitness.

Críticos de Ambani dizem que sua empresa prosperou principalmente pelas conexões políticas durante os governos do Congresso nos anos 70 e 80 e, posteriormente, sob o governo do Primeiro Ministro Narendra Modi após 2014. Eles afirmam que o "capitalismo de compadres" na Índia ajudou certas corporações, como a de Ambani, a prosperarem.

O patriarca da família começou a passar o bastão para seus dois filhos e filha. O filho mais velho, Akash Ambani, é agora presidente da Reliance Jio, seu negócio de telecomunicações; sua filha, Isha, supervisiona o varejo; enquanto o noivo Anant, o mais novo, foi induzido ao negócio de nova energia.

Quem são os noivos?

Anant tem um bacharelado pela Brown University, segundo o site da Reliance Industries, e supervisiona a expansão da empresa no setor de energia renovável e verde. Ele também administra um centro de resgate de animais de 3 mil acres (quase 1.200 hectares) chamado Vantara no Estado de Gujarat, em Jamnagar, cidade natal da família, onde os convidados em março passaram dias comemorando na extravagante festa pré-casamento.

A noiva, Radhika Merchant, 29 anos, é filha do magnata farmacêutico Viren Merchant e diretora de marketing de sua empresa, Encore Healthcare, segundo a Vogue. Ela contou à revista que os dois foram apresentados por amigos em comum em 2017. "Esse primeiro encontro despertou algo especial entre nós, e não demorou muito para começarmos a namorar," disse ela.

Quando é o casamento e o que se espera?

A cerimônia de casamento principal está marcada para 12 de julho, seguida por uma grande recepção em 14 de julho, segundo a mídia local. As celebrações devem ser divididas entre o Jio World Convention Center dos Ambani na cidade de Mumbai e sua casa de família.

As datas foram escolhidas com base nos mapas astrais do casal, como é típico no costume hindu, e consideradas auspiciosas. Também seguindo a tradição, o casamento será precedido por dias de eventos tradicionais de casamento e rituais. Na sexta-feira, as redes sociais indianas estavam repletas de vídeos do sangeet do casal, uma cerimônia onde as famílias da noiva e do noivo realizam danças para os convidados.

Isso também incluiu performances de estrelas de Bollywood como Alia Bhatt, Ranveer Singh e Salman Khan, bem como Justin Bieber, que voou para Mumbai para o evento, segundo a mídia local. A família também organizou um casamento coletivo para mais de 50 casais desfavorecidos na semana passada, como parte das celebrações pré-casamento.

Festas extravagantes são especialidade dos Ambanis e os eventos da próxima semana devem atrair mais celebridades, bilionários e líderes mundiais. Em março, para a festa pré-casamento, a lista de convidados incluiu Bill Gates, Mark Zuckerberg, ex-líderes do Canadá e do Catar, bem como as maiores estrelas de Bollywood como Shah Rukh Khan e Deepika Padukone. Além de Rihanna, Akon e Diljit Dosanjh, um cantor punjabi que ganhou fama internacional quando se apresentou no Coachella, também subiram ao palco.

Em 2018, quando sua filha se casou, Ambani fez manchetes por causa das grandiosas celebrações, com a sensação pop Beyoncé se apresentando nas festividades pré-casamento. Na época, ex-secretários de Estado dos EUA, Hillary Clinton e John Kerry, estavam entre os que se misturaram com celebridades indianas e estrelas de Bollywood na cidade indiana ocidental de Udaipur.