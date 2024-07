Os obstáculos da direita radical para chegar ao poder na França

Os franceses votam neste domingo no segundo turno das eleições parlamentares. Os rivais políticos de Marine Le Pen lutam contra o relógio impedir a vitória dos candidatos da direita radical. E eles podem conseguir isso, dizem os especialistas.

As forças políticas de esquerda e de centro na França lutam contra o tempo para impedir que o partido liderado por Marine Le Pen chegue ao poder. O alerta disparou depois que o Reunião Nacional (RN, na sigla em francês) obteve uma vitória histórica no primeiro turno das eleições parlamentares, realizadas em 30 de junho.

Com cerca de 33% dos votos, o partido de direita radical estava bem posicionado para alcançar a maioria no parlamento. Isto significaria que ele não só teria a chave para aprovar ou rejeitar as principais reformas do país, mas também seria capaz de nomear um primeiro-ministro que estaria no espectro político oposto ao do presidente Emmanuel Macron. Neste caso, Jordan Bardella, de apenas 28 anos e apadrinhado político de Le Pen, assumiria como premiê.

Mas tudo depende do que acontecer neste domingo, 7 de julho, quando se realiza o segundo turno das eleições legislativas que vão definir o panorama político francês a força real do Reunião Nacional, de Le Pen. O período que antecedeu estas eleições foi marcado por um clima de forte tensão, com manifestações de rua, e ataques a candidatos de diferentes partidos políticos.

Os especialistas concordam que as perspectivas de Marine Le Pen e de seus aliados não são fáceis, apesar do bom desempenho no primeiro turno - algo que este partido político – indigesto para grande parte dos franceses durante décadas – nunca tinha conseguido.

Quais são os principais obstáculos que a direita radical enfrenta para sair vitoriosa também no segundo turno?

Frente republicana

O caminho para dominar o parlamento se tornou mais difícil para Marine Le Pen nos últimos dias. Diante do seu surpreendente sucesso nas urnas, no primeiro turno, Emmanuel Macron e a esquerda, reunida na coligação Nova Frente Popular (NFP), decidiram unir forças para o segundo turno da eleição parlamentar.

Mas como isso se traduziu na prática? Eles retiraram mais de 200 candidatos da disputa para concentrar os votos nos nomes melhor colocados para enfrentar os candidatos da Reunião Nacional. Ou seja, em muitos dos distritos eleitorais onde concorriam três candidatos (um da direita-radical e dois de centro ou esquerda), agora restam apenas dois. A estratégia tem como objetivo garantir que os votos não sejam dispersos e que os eleitores votem na alternativa contra Le Pen, seja ela da coligação centrista de Macron ou da esquerda.

O grupo rival da direita radical é chamado de “frente republicana”. Marine Le Pen condenou estes acordos, atribuindo-os àqueles que “querem manter o poder contra a vontade do povo”. Enquanto Jordan Bardella, presidente do RN, disse que são fruto de uma “aliança de desonra” entre partidos que até agora se enfrentavam.

O parlamento francês é composto por 577 deputados. Para obter a maioria absoluta são necessários 289 assentos. De acordo com as projeções de diferentes pesquisas de opinião, a direita radical poderia alcançar um número significativo de assentos (mais do que qualquer outra facção política), o que a deixaria nas “portas do poder”.

“Este é um cenário no qual realmente não pensávamos há apenas cinco anos”, explica Jean-Yves Camus, analista político e pesquisador francês, especialista em movimentos nacionalistas na Europa, à BBC Mundo (serviço em espanhol da BBC).

“Esta é certamente uma eleição histórica porque é a primeira vez, desde 1945, que a extrema direita está em condições de vencer”, acrescenta.

Camus, no entanto, afirma que a estratégia que os rivais de Marine Le Pen estão utilizando para bloquear a Reunião Nacional pode ser um grande obstáculo. Uma tática que, aliás, não é nova. No passado, foi uma das armas políticas mais bem sucedidas para frear as aspirações da direita radical. “Em 2002, quando Jean Marie Le Pen (pai de Marine Le Pen) chegou ao segundo turno das eleições presidenciais contra Jacques Chirac (centro-direita), muitas pessoas da esquerda votaram em Chirac, embora não concordassem com ele,” diz Jean-Yves Camus.

“Eles não gostavam das suas políticas, mas ainda o consideravam uma alternativa melhor do que Le Pen. E Chirac venceu com 82% dos votos”, acrescenta. Mathieu Gallard, diretor de pesquisas da empresa de pesquisas Ipsos, da França, afirma que, segundo seus estudos, desta vez a frente republicana também deverá ter forte impacto.

“Acreditamos que isso ajudará a evitar que alcancem a maioria absoluta”, afirma em conversa com a BBC Mundo. Porém, alerta: “A grande questão é qual será o tamanho dessa frente. “Não sabemos se será suficiente para realmente bloquear a extrema direita.”

E há uma variável que os especialistas dizem que deve ser levada em conta: a rejeição de muitos apoiadores de Macron – e da centro-esquerda – à esquerda radical liderada pelo polémico Jean-Luc Mélenchon.

Esta coligação também obteve bons resultados no primiro turno das eleições parlamentares, terminando como segundo favorito, atrás da Agrupação Nacional, de Macron. É por isso que muitos descreveram estas eleições como as mais polarizadas da história recente da França.

Ministros do governo de Macron – como o ministro da Economia, Bruno Le Maire – pronunciaram-se publicamente contra os candidatos apoiados por Mélenchon, destacando que não votarão neles, apesar de fazerem parte da Nova Frente Popular (NFP). O que foi dito acima significa que muitos eleitores poderiam abster-se de votar em distritos eleitorais onde a única opção é a direita radical ou a esquerda radical.

“O partido de Mélenchon está tão à esquerda que muitos social-democratas moderados pensarão duas vezes antes de votar nele. Ele é agressivo demais, divisionista demais”, diz Jean-Yves Camus. E embora com esta e outras variáveis seja difícil prever o que acontecerá neste domingo, para Margot Loizillon, analista e editora-chefe da France 24, uma coisa é clara: “A direita radical não tem certeza da vitória”.

Racha cidadão

Mas Marine Le Pen e os seus aliados também terão de convencer os franceses de que sua coligação é capaz de governar, se quiserem obter a maioria no parlamento. O partido Reunião Nacional – anteriormente denominado Frente Nacional e liderado por Jean-Marie Le Pen, pai de Marine – foi visto durante décadas como um movimento de fora do sistema, como párias políticos, condenados ao ostracismo.

Muitas vezes descrito como racista e anti-semita, o partido só recentemente conseguiu reunir um apoio considerável graças a uma estratégia cuidadosa promovida por Marine Le Pen, que assumiu as rédeas do movimento em 2011. A estratégia consistiu em “desdemonizar” sua facção política perante a opinião pública francesa, suavizando-a e aproximando-a do povo.

"Calma França” tornou-se o seu novo lema na campanha presidencial de 2016, enquanto ela, tentando parecer calma, repetia a frase “não tenha medo”. E sem dúvida ele conseguiu isso. Hoje, o Reunião Nacional tem amplo apoio no país. No entanto, para Mathieu Gallard ainda não conquistou totalmente a confiança dos franceses. Isto, garante, poderá pesar no segundo turno das eleições parlamentares, apesar da vitória no primeiro tuno.

“Eles ainda são considerados pouco competentes. Eles não são suficientemente credíveis para governar o país”, diz ele. Gaspard Estrada, cientista político da Sciences Po, tem opinião semelhante. “A extrema-direita tem que mostrar que pode ir além de uma lógica rebelde”, disse ele à BBC Mundo.

"Precisa demonstrar que tem capacidade de governar, isso é boa parte do debate. Se falharem, será difícil para eles alcançarem uma vitória esmagadora.” Gallard também afirma que para muitos cidadãos o Reunião Nacional ainda é visto com certo receio.

“Eles precisam ser vistos como menos perigosos, porque há muitas pessoas que ainda têm medo deles.” Margot Loizillon concorda. “Para muitos, a extrema-direita continua ligada a um momento negro da história francesa, quando colaborou com o regime nazista. Muitos vêem isso como um perigo democrático”, disse à BBC Mundo.

De qualquer forma, os especialistas afirmam que neste momento há um fator que conta a favor da direita radical e que tem a ver com as preocupações atuais dos franceses. “O primeiro é o custo de vida, que é uma questão muito importante desde que a inflação subiu. E outro tema muito relevante é a imigração”, afirma Mathieu Gallard, citando estudos da Ipsos.

Ambos os temas têm sido uma prioridade na campanha da direita radical, que se aproveitou da frustração dos eleitores. “Isso explica, em parte, o bom resultado da Reunião Nacional”, acrescenta Gallard.

E quais os cenários possíveis após o segundo turno?

Dependendo dos resultados deste domingo, 7 de julho, existem diferentes cenários que podem ser traçados na França. Se o partido de Marine Le Pen e os seus aliados conseguirem obter a maioria absoluta – 289 assentos ou mais – Emmanuel Macron será forçado a nomear um primeiro-ministro desta coligação.

A expectativa é que, nesse caso, seja Jordan Bardella quem assuma. Esta situação seria chamada de “coabitação”, um fenómeno que já ocorreu três vezes na França e que acontece quando o presidente e o primeiro-ministro são de partidos políticos diferentes.

Macron ficaria enfraquecido, embora ainda tivesse certos poderes, especialmente na política externa. A outra opção é que nenhuma força política obtenha a maioria. Nesse caso, abrem-se duas possibilidades: se a direita radical conseguir uma maioria relativa, poderá tentar convencer os parlamentares da direita tradicional e os independentes a aumentarem o seu apoio. Mas Jordan Bardella vem dizendo que não formará governo se não tiver maioria absoluta. Ele argumenta que, sem maioria absoluta, não conseguiria aplicar o seu programa.

A outra possibilidade é que todos os partidos que se opõem a Le Pen – desde a direita tradicional até à esquerda – se unam numa aliança e formem um governo maioritário. Algo que, segundo Mathieu Gallard, é “difícil de imaginar na França”. Macron também já disse publicamente que não governará com a esquerda radical de Mélenchon.

De qualquer forma, em ambos os casos, os analistas concordam que a direita tradicional será fundamental. “Acho que serão esses parlamentares da direita tradicional que tomarão as decisões. A grande questão é o que farão se houver uma maioria relativa da direita radical. Vão fazer uma aliança com eles ou com a maioria que vai de Macron à esquerda? ”, afirma Gaspard Estrada.

Por fim, outra opção possível é a formação de um “governo técnico”, ou “governo especializado”, composto por pessoas não filiadas a nenhum partido político. Nesse caso, seria muito difícil realizar reformas importantes, paralisando de certa forma o trabalho do parlamento. Em qualquer um destes cenários, os analistas consultados pela BBC Mundo concordam que o mais provável é que Emmanuel Macron seja visto como um líder fraco até às próximas eleições presidenciais de 2027.

E a sua aposta arriscada de convocar estas eleições parlamentares antecipadas claramente não está dando os resultados que ele e seus aliados imaginaram. Pelo contrário, embora a direita radical não tenha a vitória garantida, o pleito antecipado abriu para ela as portas do poder de maneira sem precedente no país francês.