França: projeções indicam vitória surpreendente da esquerda na eleição legislativa

Pesquisa boca de urna para o segundo turno da eleição legislativa na França aponta que a Nova Frente Popular (NFP), coligação de partidos de esquerda, obteve o maior número de cadeiras para o Parlamento do país.

O resultado é considerado surpreendente após o partido Reunião Nacional, da direita radical, ter obtido uma vitória histórica no primeiro turno das eleições em 30 de junho.

O caminho para dominar o parlamento se tornou mais difícil para a líder do RN, Marine Le Pen, nos últimos dias.

Diante do seu surpreendente sucesso nas urnas, no primeiro turno, a coligação do presidente francês Emmanuel Macron, a Agrupação Nacional, e a esquerda decidiram unir forças para o segundo turno da eleição parlamentar.

O parlamento francês é composto por 577 deputados. Para obter a maioria absoluta são necessários 289 assentos.

