Premiê britânico destaca diversidade étnica e de gênero em novo Parlamento

O líder do Partido Trabalhista britânico, Keir Starmer - (crédito: JUSTIN TALLIS / AFP)

O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, destacou nesta terça-feira (9) a diversidade étnica e de gênero do Parlamento, após a Câmara dos Comuns se reunir pela primeira vez depois da vitória do Partido Trabalhista nas eleições.

"É o Parlamento com maior diversidade racial e de gênero que este país já viu", disse Starmer, de 61 anos, em seu discurso antes de viajar para Washington, onde participa da cúpula da Otan.

Segundo a Biblioteca da Câmara dos Comuns, 263 mulheres, 41%, fazem parte do novo Parlamento, de um total de 650 membros.

Nas eleições de 2019, o número de mulheres eleitas foi de 220.

Além disso, 90 deputados do novo Parlamento pertencem a minorias étnicas, em comparação aos 66 eleitos em 2019.

O Partido Trabalhista obteve uma vitória esmagadora nas eleições legislativas da semana passada e terá 411 assentos, contra 121 dos conservadores, que deixaram o governo após 14 anos no poder.

Starmer prometeu "colocar fim a uma política que muitas vezes parece egocêntrica e orientada a servir seus próprios interesses".

"Todos temos o dever de mostrar que a política pode ser uma força positiva", acrescentou.

Seu antecessor, o conservador Rishi Sunak, fez o seu primeiro discurso como líder da oposição, começando por felicitar o seu sucessor.

Afirmou ainda que continuar como deputado "é a maior honra, privilégio e responsabilidade".

Antes de prestarem juramento, os deputados elegeram a trabalhista Lindsay Hoyle como presidente da Câmara Baixa.

Dos 650 parlamentares eleitos, 335 ocuparão os cargos pela primeira vez.

A nova sessão parlamentar começará oficialmente com o discurso do rei Charles III na quarta-feira, 17 de julho, no qual o governo Starmer definirá suas prioridades para o mandato de cinco anos.