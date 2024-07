A polêmica envolvendo casamento indiano milionário que teve estrelas como Rihana e Justin Bieber

Em que momento algo vira excesso ou exagero?

Esta é a pergunta que muitos se fazem na Índia à medida que as festividades para celebrar o casamento do filho mais novo do homem mais rico da Ásia, que já duram meses, entram na sua reta final.

O ápice das comemorações acontece neste fim de semana, quando Anant Ambani, o filho mais novo do presidente da Reliance Industries, Mukesh Ambani, vai se casar com Radhika Merchant, filha dos magnatas farmacêuticos Viren e Shaila Merchant.

Quatro meses de eventos suntuosos antecederam a cerimônia de casamento em si. Looks glamorosos, joias deslumbrantes, decorações de conto de fadas e apresentações de estrelas indianas e internacionais chamaram, sem dúvida, muita atenção do público.

"É nada menos que um casamento real", diz a escritora e colunista Shobhaa De.

"Nossos bilionários são os novos marajás indianos. Seus acionistas esperam nada menos do que uma megaextravagância."

Os indianos "sempre adoraram a pompa e ostentação — assim como os britânicos", acrescenta ela, afirmando que "a magnitude [do casamento] está de acordo com a fortuna dos Ambani".

Mas o burburinho em torno do casamento despertou tanto indignação quanto fascínio público. Muitos criticaram a opulência e a magnitude da riqueza ostentada num país onde dezenas de milhões vivem abaixo da linha da pobreza, e onde a desigualdade de renda é extrema.

"[O casamento] pode facilmente ser visto como uma espécie de escárnio, uma espécie de cegueira em relação à realidade do país por um lado. Por outro, por mais ridículo que possa ser, ainda está de acordo com o crescimento totalmente distorcido, quase grotesco, dos casamentos indianos na última década", afirmou o escritor e comentarista Santosh Desai à BBC.

"É parte de uma mudança maior que está ocorrendo. Uma ou duas gerações atrás, a riqueza era sussurrada. Hoje, a riqueza é alardeada o mais alto possível. Mesmo assim, a magnitude deste casamento faz dele um caso isolado."

Com um vasto império empresarial — que vai desde o setor de petróleo, de telecomunicações, de indústria química, de tecnologia, moda e até alimentos —, os Ambani são onipresentes na Índia, e suas vidas são objeto de intenso fascínio público.

A fortuna pessoal de Ambani é estimada em espantosos US$ 115 bilhões. Anant, de 29 anos, ocupa um cargo no conselho de administração da Reliance Industries.

O pai dele, assim como o magnata empresarial indiano Gautam Adani, teriam uma relação próxima com o governo do primeiro-ministro, Narendra Modi. E os partidos da oposição acusam as autoridades de favorecer indevidamente os negócios dos dois — acusações que tanto o governo quanto os empresários negam.

Embora a enorme riqueza e influência da família Ambani sejam bem conhecidas na Índia, muitos fora do país podem não ter percebido sua dimensão até agora.

Isso mudou em março, quando Ambani organizou uma festa de pré-casamento de três dias para o filho.

As festividades foram realizadas na cidade natal da família, Jamnagar, no Estado de Gujarat, no oeste do país, que também abriga a refinaria de petróleo de Ambani — a maior do mundo. Cerca de 1,2 mil convidados compareceram, incluindo Mark Zuckerberg, da Meta, e Bill Gates, da Microsoft.

A festa começou com um jantar realizado em uma espécie de estufa de vidro construída especialmente para a ocasião. De estilo vitoriano, a impressionante estrutura cristalina lembraria o Palm House, localizado no Jardim Botânico do Brooklyn, um dos locais favoritos de Radhika Merchant quando ela era estudante universitária em Nova York.

O banquete foi seguido por uma apresentação de Rihanna — vídeos que viralizaram mostram a família Ambani dançando com a popstar no palco. Se as pessoas não estavam prestando atenção antes, agora definitivamente estavam.

Em meio a tudo isso, dezenas de chefs especializados serviram cerca de 2 mil pratos, cuidadosamente selecionados no mundo todo, aos convidados, hospedados em tendas luxuosas, com maquiadores e stylists exclusivos ao seu dispor.

Havia também um manual de 10 páginas sobre o dress code para cada evento, que incluía o tema "febre da selva" para uma visita a um santuário de animais que pertence à família, seguida por uma "festa em casa" com o tema Moulin Rouge, realizada no vasto jardim da residência palaciana.

A noiva usou uma série de looks especialmente criados para ela, incluindo duas lehngas (saias longas de seda) — uma cravejada com 20 mil cristais Swarovski, e outra que supostamente levou 5,7 mil horas para ser feita —, além de uma versão rosa de um vestido Versace que a atriz Blake Lively usou no Met Gala de 2022.

O noivo optou principalmente por looks Dolce & Gabbana, e ostentava um relógio Richard Mille no pulso, avaliado em US$ 1,5 milhão. Um vídeo de Zuckerberg e a mulher, Priscilla Chan, olhando boquiabertos para o relógio, viralizou na Índia.

Jornais e sites capturaram perfeitamente a opulência desses eventos deslumbrantes, com a presença de celebridades do mundo todo. "Foi praticamente como a época dos marajás, 100 anos depois", escreveu o jornal americano New York Times.

Também houve uma repercussão negativa após o governo da Índia ter promovido durante a noite o pequeno aeroporto da cidade a aeroporto internacional, ampliando sua equipe e mobilizando efetivo militar e da Força Aérea para ficar a serviço da família.

A última noite dos três dias de festa, que terminou com uma chuva de confetes, fogos de artifício e um show de luzes, deu o tom do que estava por vir.

Em junho, o casal levou as comemorações de pré-casamento — e seus convidados — para o exterior. O evento, que incluía as principais estrelas de Bollywood, foi realizado em um cruzeiro de luxo ao longo da costa do Mar Tirreno, na Itália, até o Mediterrâneo francês.

Eles pararam em Roma, Portofino, Gênova e Cannes para festas noturnas que supostamente geraram reclamações da população local.

Desta vez, as comemorações contaram com apresentações dos Backstreet Boys, a famosa boy band dos anos 1990, da cantora Katy Perry e do tenor italiano Andrea Bocelli.

Nesta semana, mais uma série de celebrações teve início, em Mumbai, com uma apresentação de Justin Bieber.

Um vídeo dele cantando na beira do palco, enquanto a noiva e as amigas cantam junto, foi visualizado 38 milhões de vezes. De vestidos de lantejoulas e sáris, elas levantam os braços para o alto. A multidão não perde um verso sequer de Love Yourself, de Bieber.

A magnitude das comemorações mostra que nada está fora do alcance da família. E há especulações de que Adele poderia se apresentar na cerimônia de casamento neste fim de semana — a família não se pronunciou, no entanto.

É claro que a Índia não é alheia ao conceito de casamentos grandiosos — o país é o que mais gasta em cerimônias matrimoniais, depois dos EUA.

Tina Tharwani, cofundadora do Shaadi Squad, diz que nos últimos anos tem havido uma tendência notável na qual os casamentos se tornaram eventos tão grandiosos que tendem ao exagero, impulsionados por expectativas sociais, demonstrações competitivas de status e um desejo de criar momentos memoráveis.

Por isso, temos visto casamentos caros virarem notícia nos últimos anos, como um casamento de US$ 74 milhões em 2016.

Outros filhos de Ambani também deram festas suntuosas antes de casar. Hillary Clinton e John Kerry estavam entre os convidados da festa de pré-casamento de Isha Ambani em 2018, que contou com uma apresentação de Beyoncé. Um ano depois, a festa de pré-casamento de Akash Ambani teve um show do Coldplay.

No entanto, no que se refere à magnitude, este é o maior casamento de todos, segundo Ashwini Arya, dono de uma empresa de gestão de eventos que organiza casamentos em 14 países.

“É como a Bíblia para o setor, com o melhor em logística, tecnologia, design e grandiosidade", diz ele.

"Estamos falando de preparativos de, no mínimo, dois anos, inúmeras viagens de reconhecimento, aprovações e autorizações de vários países, além da logística de providenciar segurança e transporte para algumas das maiores personalidades do mundo", completa.

Os Ambani não revelaram quanto este casamento vai custar, mas Arya estima que "já gastaram algo entre 11 bilhões e 13 bilhões de rupias [de US$ 132 milhões a US$ 156 milhões]". Houve rumores de que Rihanna havia recebido US$ 7 milhões por sua performance, enquanto o valor sugerido para Bieber é de US$ 10 milhões.

O dinheiro também foi investido na construção de 14 templos dentro de um amplo complexo, em Jamnagar, para mostrar a herança cultural da Índia e servir de cenário para o casamento. Como parte das celebrações, os Ambani também organizaram um casamento em massa para 50 casais desfavorecidos.

Dizem que a família não poupou esforços porque, como todos os outros filhos de Ambani já estão casados, este seria o último casamento num futuro próximo.

Mas, a cada evento, as críticas da opinião pública às celebrações na Índia aumentam – desde pessoas horrorizadas com as enormes joias usadas por Nita Ambani até a exasperação e indignação dos moradores de Mumbai com as restrições de trânsito numa cidade que já enfrenta engarrafamentos e inundações de monções.

Mas, para a indústria de casamentos da Índia, ainda é uma excelente oportunidade de marketing.

Esta é uma excelente oportunidade para os designers mostrarem o lado mais refinado da alta-costura, da arte e do artesanato indiano, observa o designer de moda Anand Bhushan. Dito isso, a frequência com que as celebridades trocam de roupa — cinco a seis vezes, por evento — pode, às vezes, "saturar um pouco", ele admite.

Para Tharwani, o casamento serve como "um caso exemplar" de como organizar uma celebração com vários eventos e locais, "que combina tradição, modernidade e padrões de hospitalidade incomparáveis".

Enquanto isso, em Mumbai, Varindar Chawla, um dos paparazzi mais conhecidos de Bollywood, analisa as fotos das comemorações.

Algumas celebridades posam na entrada, ao chegar para participar dos diversos eventos.

Cada uma destas fotos — mesmo as pouco lisonjeiras, como a de uma estrela que parece atordoada quando a luz do flash bate no seu rosto — tem atraído milhões de visualizações e compartilhamentos.

"Normalmente é difícil entrar em eventos desta dimensão. Mas esta família fez de tudo para garantir que estaremos lá para cobrir cada pequeno detalhe", diz ele.

"É um casamento real, e estamos recebendo um tratamento real."