Atirador que teria atingido Trump foi "neutralizado", dizem fontes policiais

O atirador responsável pelo incidente no comício do candidato Donald Trump neste sábado (13/7) teria sido assassinado — ou "neutralizado", no jargão policial. A informação foi publicada pela CNN de acordo com "várias fontes policiais".

Segundo o porta-voz de Trump, Steven Cheung, o ex-presidente "está bem". Ele deixou o local com um ferimento na orelha e estava sangrando.

"Ele está bem e está sendo examinado em um centro médico local. Mais detalhes virão”, afirmou Cheung em comunicado.

Comício

Donald Trump realizava um comício em Butler, na Pensilvânia, quando o evento foi interrompido por sons de tiros. Vídeos mostram o momento em que os supostos disparos são ouvidos. Trump levou a mão à orelha e se abaixou em seguida, junto de apoiadores que apareciam ao fundo da gravação.

O público foi evacuado do local pouco tempo depois.