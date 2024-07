Vídeo: Trump desembarca em Nova Jersey após ser alvo de atentado

O ex-presidente Donald Trump desembarcou em Nova Jersey após ter sido alvo de atentado durante comício em Butler, na Pensilvânia. No registro publicado nas redes sociais da assessora de comunicação de Trump, Margo Martin, ele aparece descendo as escadas de avião particular.

"Forte e resiliente. Ele nunca vai parar de lutar pela América", escreveu Martin nas redes sociais.

Strong and resilient. He will never stop fighting for America. pic.twitter.com/B9yR3SLQJV — Margo Martin (@margommartin) July 14, 2024

Nas imagens, não é possível ver a orelha que foi atingida, fora do campo de visão da câmera.

Leia também: Especialistas analisam impacto de atentado contra Trump nas eleições

O que se sabe

Um expectador foi morto e outros dois ficaram feridos durante ataque ao candidato Republicano na tarde de sábado (13/7). O FBI trata o atentado como "tentativa de assassinato".

Na rede Truth Social, Trump agradeceu ao Serviço Secreto dos EUA e às autoridades pela "rápida resposta ao tiroteio", e relatou o momento em que foi atingido.

"Quero estender minhas condolências à família da pessoa morta no comício, e também à de outra que ficou gravemente ferida. É incrível que tal ato ocorra em nosso país", escreveu. Segundo ele, nada se sabe sobre o atirador. "Eu fui atingido por uma bala que atravessou a parte de cima da minha orelha direita. Soube imediatamente que algo estava errado ao ouvir o barulho de zumbido, tiros e sentir a bala passando pela pele. Muito sangramento ocorreu, e percebi o que tinha acontecido. Deus abençoe a América!", acrescentou.

O presidente Joe Biden e o ex-presidente Barack Obama, ambos do partido Democrata, repudiaram o ataque. O autor dos disparos foi reconhecido como Thomas Matthew Crooks pelo FBI. De acordo com a CNN, o atirador que atingiu Trump teria sido assassinado pelos policiais.