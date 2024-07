Stranger Things: o que se sabe sobre a nova temporada da série da Netflix

Novos vídeos da quinta temporada de Stranger Things animou os fãs da série de televisão, que foi lançada inicialmente em 2016 pela Netflix e se transformou em um dos maiores sucessos da plataforma de streaming.

Para comemorar o oitavo aniversário da estreia da série, os produtores publicaram vídeos dos bastidores da quinta temporada. As filmagens estão na metade. Veja abaixo vídeo promocional, em inglês.

A temporada, que será a última da série, ainda não tem data oficial de lançamento, mas há rumores de que ela deve chegar à Netflix no ano que vem.

A turma está de volta

O vídeo de dois minutos abre com uma claquete. Em seguida, uma montagem exibe lugares familiares aos espectadores, como a escola Hawkins High School.

O narrador do vídeo, Caleb McLaughlin (que interpreta o personagem Lucas), fala: "Bem-vindos à temporada cinco de Stranger Things".

As imagens mostram os quatro meninos protagonistas da série: Mike, Lucas, Will e Dustin.

Os quatro passaram a maior parte da quarta temporada separados. Agora muitos fãs querem vê-los juntos de novo.

No final do vídeo, o ator Finn Wolfhard (que interpreta Mike), diz que está "animado de estar em cenas com os quatro".

Crescendo

Millie Bobbie Brown, a atriz que interpreta Eleven, aparece no vídeo em imagens da primeira temporada.

"Eu comecei quando tinha dez anos de idade", ela fala.

Em seguida, com imagens atuais, o vídeo mostra ela dirigindo um carro.

"Agora estou completando 20 anos."

Mais adiante Gaten Matarazzo, que interpreta Dustin, aparece entrando no set de filmagem e dizendo: "isso é minha casa".

Stranger Things chegou a ser criticada porque o longo intervalo de tempo entre as temporadas fez com que os atores envelhecessem bem mais do que seus personagens dentro da trama.

Como a mais recente temporada terminou sem uma conclusão na história, é provável que a nova temporada continue exatamente daquele ponto em diante na trama.

Rostos conhecidos e rostos novos

Outro que aparece no vídeo é o ator britânico Jamie Campbell Bower, que interpreta o vilão Vecna.

No final da temporada quatro, seu personagem parece conseguir escapar de uma batalha com Eleven, abrindo uma fenda entre os dois mundos retratados na série: o mundo normal e o mundo invertido.

Jamie aparece caminhando em direção a uma mesa de maquiagem, onde ele costuma passar horas recebendo a caracterização de seu personagem.

Outra que aparece rapidamente é a atriz Linda Hamilton, mais famosa por sua participação nos filmes do Exterminador do Futuro.

Os irmãos Duffer, criadores do Stranger Things, gostam de fazer referências à cultura pop dos anos 1980. Em temporadas anteriores, atores que ficaram famosos na década fizeram participações especiais.

É o caso de Sean Astin, do filme Goonies, e de Robert Englund, que interpretava Freddie Krueger em filmes de terror.

Reação dos fãs

Poucas horas depois de publicado, o curto vídeo já tinha mais de um milhão de visualizações no TikTok, YouTube e X.

A maior parte dos comentários eram manifestações de alegria com a atualização sobre as filmagens da última temporada.

Mas alguns se disseram descontentes com a presença de Noah Schnapp, que interpreta Will Byers.

Noah é judeu e foi recentemente criticado por manifestar apoio a Israel após os atentados do Hamas de 7 de outubro do ano passado.

Ele chegou a publicar um vídeo, que foi removido, em que diz que suas opiniões foram "mal interpretadas" e que ele deseja "paz e segurança para todos os inocentes" afetados pelo conflito.