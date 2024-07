Microsoft cancelou meu email e acabou com minha vida online após telefonema a parentes em Gaza’

Palestinos que fizeram ligações para Gaza pelo Skype tiveram suas vidas digitais destruídas após a Microsoft encerrar suas contas de e-mail sem qualquer notificação prévia.

A BBC News conversou com 20 palestinos que vivem no exterior que afirmam que a Microsoft, proprietária do aplicativo de bate-papo por voz e vídeo, os expulsou de suas contas. Acredita-se que o total de pessoas afetadas seja muito maior.

Em alguns casos, são contas de e-mail de mais de 15 anos, e os usuários não têm como recuperar e-mails, contatos ou memórias.

A Microsoft afirma que os usuários violaram seus termos de serviço – mas não diz como – e que a decisão é final.

Os cidadãos de Gaza dizem não ter ligações com o Hamas – grupo designado como organização terrorista por alguns países ocidentais, incluindo os EUA, onde a Microsoft está sediada – e acusam a gigante tecnológica, a empresa mais valiosa do mundo, de os perseguir injustamente.

Desligados

Salah Elsadi vive nos EUA e, assim como muitos palestinos que moram no exterior, usava o Skype para ligar para a mulher, os filhos e os pais em seus celulares em Gaza.

A Internet é frequentemente interrompida ou desligada devido à campanha militar israelense – e as chamadas internacionais regulares são muito caras.

Com uma assinatura paga do Skype é possível fazer ligações baratas para celulares em Gaza - e enquanto a Internet estiver fora do ar -, o que se tornou uma tábua de salvação para muitos palestinos.

Mas, em abril, Elsadi, assim como muitos outros, foi expulso de sua conta – e de todos os serviços vinculados ao seu Microsoft Hotmail.

Ele perdeu ofertas de emprego e não consegue mais acessar suas contas bancárias, que eram vinculadas à conta do Hotmail, diz ele.

“Tenho esse Hotmail há 15 anos”, diz Elsadi.

“Eles me baniram sem motivo, dizendo que eu violei os termos de uso – quais termos?

"Preenchi cerca de 50 formulários e liguei para eles muitas vezes."

Outras pessoas reclamam nas redes sociais de tratamento semelhante.

Alguns temem estar sendo injustamente acusados ??de fazer parte do Hamas.

'Atividade fraudulenta'

“Somos civis sem vinculação política que só queriam entrar em contato com as nossas famílias”, diz Eiad Hametto. Ele ligava para a família de onde estava na Arábia Saudita.

"Eles suspenderam a conta de e-mail que tenho há quase 20 anos.

“Estava conectada a todo o meu trabalho.

“Eles mataram a minha vida online.”

A Microsoft não respondeu diretamente à acusação de que essas pessoas teriam sido rotuladas como parte do Hamas – mas um porta-voz disse que a empresa não bloqueou chamadas nem proibiu usuários com base na região ou destino das ligações feitas.

“O bloqueio no Skype pode ocorrer em resposta a suspeitas de atividades fraudulentas”, disseram sem dar mais detalhes. E os usuários podem recorrer.

Mas muitos dos entrevistados pela BBC News dizem ter tentado inúmeras vezes e recebido a mesma resposta genérica.

Um deles, Khalid Obaied, perdeu a fé na Microsoft.

“Não confio mais neles”, diz ele.

“Paguei um pacote para fazer ligações e, depois de 10 dias, me baniram sem motivo.

"Eles nunca forneceram uma razão.

“O que quer dizer que é apenas porque sou um palestino ligando para Gaza.”