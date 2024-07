Musk ameaça transferir sede da SpaceX e X após lei que protege transexuais

O bilionário Elon Musk disse, nesta terça-feira (16/7), que vai transferir as sedes principais da SpaceX e do X para o estado do Texas como retaliação a uma lei da Califórnia, nos Estados Unidos, que desobriga os professores de avisar os pais em caso de possíveis mudanças na identidade de gênero de um estudante.

"Esta é a gota d'água. Devido a esta lei a muitas outras que a precederam, que atacam tanto as famílias quanto as empresas, a Space X transferirá sua sede principal de Hawthorne, Califórnia, para Starbase, Texas", escreveu no X.

Musk também afirmou que vai transferir a sede da rede social de San Francisco para Austin — o que ele já ameaçou uma vez, mas não se concretizou. No entanto, o bilionário efetivamente transferiu a sede da Tesla de Palo Alto para Austin.

This is the final straw.



Because of this law and the many others that preceded it, attacking both families and companies, SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas. https://t.co/cpWUDgBWFe