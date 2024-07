Quem é Usha Vance, advogada e esposa do vice na chapa de Trump - (crédito: BBC Geral)

Enquanto J.D. Vance caminhava para a convenção republicana para aceitar a nomeação do partido como vice-presidente nesta segunda-feira (16/7), os oradores faziam fila para elogiar generosamente as credenciais dele.

Mas o senador de Ohio e companheiro de chapa do candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, disse anteriormente que se sente "humilhado" pelo excelente currículo da mulher dele, Usha Vance.

Embora não procure os holofotes políticos, Usha Vance, de 38 anos, exerce uma influência considerável sobre a carreira do marido, disse ele.

Em uma entrevista à Fox News no mês passado, ela disse: "Eu acredito em J.D. e realmente o amo, então vamos ver o que acontece com nossa vida".

Os dois se conheceram quando eram estudantes da Faculdade de Direito de Yale, em 2013, quando começaram a participar de um grupo de discussão sobre o "declínio social na América branca", segundo o jornal The New York Times.

O conteúdo influenciou o livro de memórias de J.D. Vance, publicado em 2016, Era uma vez um sonho, sobre a infância dele no Cinturão da Ferrugem como membro da classe trabalhadora branca. O livro se tornou um filme lançado em 2020, dirigido por Ron Howard.

J.D. Vance, de 39 anos, disse que considerava Usha sua "guia espiritual de Yale" quando eram colegas de classe naquela universidade de elite.

Usha formou-se anteriormente em história pela Universidade de Yale e também foi bolsista na Universidade de Cambridge, onde fez um mestrado em história moderna, de acordo com o perfil dela no LinkedIn.

Eles se casaram em 2014 e têm três filhos: dois meninos, Ewan e Vivek, e uma menina, Mirabel.

Usha Vance é filha de imigrantes indianos e nasceu e foi criada nos subúrbios de San Diego, na Califórnia.

Ela já foi secretária de Brett Kavanaugh, agora juiz da Suprema Corte, no tribunal de apelações do Distrito de Columbia. Em seguida, ela foi secretária do presidente da Suprema Corte, John Roberts. Ambos os homens fazem parte da maioria conservadora da mais alta corte.

"Usha definitivamente me traz um pouco de volta à Terra", disse Vance ao podcast Megyn Kelly Show, em 2020. "E se eu fico um pouco arrogante ou orgulhoso demais, apenas me lembro que ela é muito mais realizada do que eu."

"As pessoas não percebem o quão brilhante ela é", acrescentou, dizendo que ela é capaz de digerir um livro de mil páginas em apenas algumas horas.

Ela é a "poderosa voz feminina em meu ombro esquerdo", orientando-o, disse ele.

À medida que J.D. Vance se prepara para o que certamente será uma campanha cansativa para a Casa Branca, ele deve precisar de conselhos dela mais do que nunca.