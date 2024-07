Por que Elon Musk vai mudar sede de empresas por lei de identidade de gênero

O bilionário Elon Musk disse que mudará a sede de duas de suas empresas mais importantes, a empresa de foguetes SpaceX e a plataforma de mídia social X, da Califórnia para o Texas.

Ele disse que a medida se deve às recentes leis aprovadas pela Califórnia - em particular uma nova lei que impede as escolas de criarem regras que exijam que os funcionários informem a qualquer pessoa, incluindo os pais, informações sobre a identidade de gênero de uma criança.

Um porta-voz do governador disse que a lei mantém "as crianças seguras ao mesmo tempo que protege o papel crítico dos pais".

Mas Musk chamou isso de "a gota d’água" em uma postagem em sua plataforma de mídia social.

O bilionário já mudou a sede da Tesla para o Texas em 2021 e é residente do Estado – que não cobra imposto de renda.

A questão do que as escolas devem dizer aos pais sobre as identidades de gênero dos seus filhos tornou-se um importante tema de debate nos Estados Unidos.

Defensores da causa LGBTQ dizem que os estudantes têm direito à privacidade, mas outros argumentam que os pais têm o direito de saber o que está acontecendo com seus filhos.

Musk, que tem uma filha transgênero, já havia dito que "apoia os trans", embora expresse impaciência com pronomes neutros – chamando-os de “pesadelo estético”.

A filha do bilionário, Vivian Jenna Wilson, entrou com um pedido de corte de relações com ele em 2022.

Ela disse que não queria mais "ser parente de meu pai biológico de qualquer forma" ao solicitar a mudança legal de seu nome e gênero.

No ano passado, Musk disse que faria lobby para criminalizar o tratamento médico para transgêneros.

"Por causa desta lei e de muitas outras que a precederam, atacando famílias e empresas, a SpaceX agora mudará sua sede de Hawthorne, Califórnia, para Starbase, no Texas”, disse ele em um post no X na terça-feira, observando que tinha anteriormente expressado sua oposição ao projeto.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, criticou a decisão de Musk nas redes sociais.

"Você dobrou o joelho", postou ele, junto com uma captura de tela de uma postagem de 2022 de Donald Trump que dizia que Musk "cairia de joelhos e imploraria" se pedisse.

Historicamente, os Estados têm competido agressivamente para atrair empresas, trazendo consigo empregos bem remunerados.

A SpaceX, que emprega mais de 5.000 pessoas na Califórnia, segundo registros estaduais, também já possui uma grande base de operações no Texas.

Em resposta à mensagem de Musk, Greg Abbott, governador do Texas, afirmou: "Isso consolida o Texas como líder na exploração espacial".

Nem a SpaceX nem a X responderam aos pedidos de comentários sobre se a decisão de mudar a sede levaria a cortes de empregos na Califórnia.

A medida ocorre depois que Musk apoiou formalmente Donald Trump para presidente e após a tentativa de assassinato contra o republicano no sábado.

O Wall Street Journal informou na terça-feira que Musk direcionaria US$ 45 milhões (cerca de R$ 246 milhões) por mês para a campanha de Trump.

Musk respondeu no X com um meme sugerindo que a informação era falsa, embora, depois, ele tenha respondido positivamente a uma postagem alegando que estava prometendo milhões de dólares para ajudar Trump a ser eleito.