Trump dá detalhes de atentado em discurso na Convenção Republicana

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump fez seu primeiro discurso após o atentado sofrido no último sábado (13/7). Trump falou em mais um dia da Convenção Republicana em Milwaukee, nesta sexta-feira (18). No início da semana, ele foi oficialmente lançado como candidato pelo partido Republicano e anunciou o senador J.D. Vance como vice na chapa.

Logo no início do discurso ele contou detalhes sobre o dia do atentado. "Vou contar para vocês exatamente o que aconteceu: era um dia lindo, quente, comecinho da noite, na Pensilvânia. A música estava tocando alto, a campanha estava indo muito bem. Fui até o palco e a multidão estava me recebendo muito bem, eu estava muito feliz", começou ele.

Trump disse que se virou para olhar alguns números em uma tela que estava atrás dele. "Comecei a virar à direita e estava pronto para começar a virar um pouco mais. Ainda bem que não fiz isso. Foi quando ouvi um barulho e senti algo me atingindo de um jeito muito forte, na minha orelha direita", relatou.



"Falei: 'O que foi isso? Pode ser uma bala'. Coloquei a mão direita na orelha direita e vi que tinha sangue na minha mão. Havia sangue por toda parte", disse.

Em seguida, o ex-presidente agradeceu o Serviço Secreto dos Estados Unidos por tê-lo protegido no momento do ataque. "Foram muito corajosos, são ótimas pessoas. Eles ficaram em cima de mim para que eu ficasse protegido. Havia sangue por toda a parte, mas ainda assim me senti muito seguro, porque eu tinha Deus comigo, eu senti isso", completou.

Trump foi ovacionado pelas centenas de pessoas que acompanharam o discurso nesta sexta. Com o evento lotado, o candidato à presidência agradeceu o carinho e o apoio recebido após o atentado.