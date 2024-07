Quem é Lara Trump, a nora de Trump que assumiu protagonismo na campanha

A subida de Lara Trump para o centro do palco na Convenção Nacional Republicana na noite de terça-feira simbolizou uma troca de guarda na família Trump que acontece desde a derrota nas eleições presidenciais de 2020.

Com um vestido preto e um broche cintilante da bandeira dos EUA, Lara Trump - esposa do filho de Donald Trump, Eric - usou os holofotes do horário nobre para falar aos eleitores sobre o sogro, com ênfase no papel de avô de seus dois filhos pequenos.

Os partidários devotos gritaram quando ela levantou o punho e falou sobre o atentado contra a vida de Trump no sábado, semelhante ao gesto feito pelo ex-presidente no palco do comício em Butler, Pensilvânia, depois de uma bala quase atingir sua cabeça.

"Talvez você tenha visto um lado de Donald Trump no sábado que não tinha certeza se existia, até ver com seus próprios olhos", disse ela à multidão.

Lara, 41 anos e agora co-presidente do Partido Republicano, foi escolhida a dedo pelo sogro para o papel enquanto ele concorre a outro mandato na Casa Branca e está no topo de um aparato partidário fortemente sob seu controle.

Lara, o marido Eric e o irmão mais velho Don Jr surgiram como as principais vozes da família na campanha de Donald Trump contra o presidente dos EUA, Joe Biden, e são algumas das figuras mais influentes em sua órbita política.

Já Ivanka Trump, a filha mais velha de Trump, e seu marido Jared Kushner - um casal que teve destaque na Casa Branca após a vitória de Trump em 2016 - mantiveram distância da política nos últimos quatro anos.

Lara foi a primeira integrante da família a falar oficialmente nesta convenção, e sua presença despertou o interesse não apenas em seu papel na família, mas também em suas ambições políticas.

"Eu achei que ela foi fantástica", disse Alina Habba, porta-voz legal de Trump que ganhou destaque ao defendê-lo no caso civil de agressão sexual em Nova York.

"Acho que ela falou do coração. Ela falou sobre as mães. Ela falou sobre ele ser um avô - coisas sobre as quais só ela pode falar.”

Observadores de longa data esperam que o papel de Lara Trump na família só cresça.

"Seu discurso foi sua apresentação à nação em grande parte porque, embora ela tenha tido papéis em campanhas anteriormente e tenha feito parte do círculo íntimo e da órbita familiar de Trump nos últimos oito anos, esta é a primeira vez que ela está posicionada em um papel que tem poder real dentro do Partido Republicano", disse Eric Cortellessa, um repórter que recentemente entrevistou Lara para um perfil publicado pela revista Time.

"E ela está em uma posição em que quer se provar não apenas como uma substituta eficaz para Trump, mas como uma operadora política. E vamos ver isso acontecer nos próximos quatro meses, já que ela está co-presidindo o RNC."

Para Michele Merrell, integrante do comitê estadual republicano do condado de Broward, na Flórida, a nomeação de Lara Trump no RNC fez "total diferença".

"A arrecadação de fundos está nas alturas... Não estávamos indo muito bem antes. A mudança na liderança tem feito toda a diferença", disse ela. "Reacendeu a festa, realmente reacendeu."

Alguns veem paralelos entre o papel de Lara e Eric Trump nesta campanha presidencial e o de Jared e Ivanka em 2016. No entanto, Eric tem um papel de destaque na Organização Trump e provavelmente atuaria como olhos e ouvidos para o extenso império de negócios do pai caso ele vença a corrida para a Casa Branca.

Lara está posicionada para continuar sua ascensão no Partido Republicano. Mas há outro Trump que também pode ter a pretensão de construir uma dinastia política, segundo Eric Cortellessa.

"Don Jr diz que não está interessado em política, mas todos ao seu redor, incluindo a cunhada e o irmão, acham que ele tem interesse", disse ele.

"Na verdade, Lara Trump me disse em uma entrevista recente - 'se houver algum Trump que vá concorrer a um cargo superior, fique de olho no Don'."

Eric e Don Jr são uma presença constante no entorno do pai e fizeram-se ainda mais próximos após o atentado. Eles também teriam sido algumas das vozes mais ouvidas no processo de escolha de J.D. Vance como companheiro de chapa de Trump.

Don Jr, um dos favoritos da base política Make America Great Again (Maga), apareceu choroso na noite de segunda-feira, quando Donald Trump entrou no centro de convenções, para dar as boas-vindas ao pai.

Em um evento paralelo à convenção, ele falou carismaticamente do lado mais leve de seu pai - e de como sua cunhada falou dele como avô e chefe de família.

Ele até apresentou no palco a filha de 17 anos, Kai Trump, que descreveu Donald Trump como um "avô normal".

É uma estratégia de relações públicas que tenta reduzir os ataques dos democratas a Trump como uma ameaça autoritária à democracia caso ele retorne ao cargo.

"Estamos tendo conversas do tipo que mudam o mundo e ele interrompe e fala sobre os netos por 15 minutos", disse Don Jr à sala.

Mas a ênfase na unidade e no amor da família não esconde a ausência de alguns membros-chave até agora na Convenção Nacional Republicana.

A esposa de Trump, Melania, raramente aparece em público com o marido e não é vista publicamente a seu lado desde o atentado.

O filho Barron, de 18 anos, também ainda não apareceu na convenção. Ele foi mantido fora dos olhos do público por anos, mas foi ovacionado em um recente comício de Trump em Miami, sinalizando que pode também ter um futuro político.

Linda Stoch, vice-presidente do Club 47 USA, que recebeu Trump em seu 78° aniversário em junho, rejeitou a ideia de que Melania e Barron não apareceriam na convenção.

"A família sempre esteve com ele, desde o primeiro dia", disse ela.

Quando perguntada se via algum membro da família Trump liderando a próxima fase política da Maga, Stoch disse que teríamos que esperar para ver.

Ela então fez uma pausa e acrescentou: "Talvez Barron".