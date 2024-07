Perdoo os assassinos de minhas filhas, mas não os policiais que compartilharam fotos de seus corpos no WhatsApp - (crédito: BBC Geral)

Este artigo contém conteúdo que pode ser perturbador para alguns leitores.

A mãe de duas mulheres que foram assassinadas disse que perdoou o assassino, mas não perdoou dois policiais que tiraram fotos dos corpos delas.

Mina Smallman disse ao programa Today da BBC Radio 4 que não sente "ódio" pelo homem que matou suas filhas, Nicole Smallman e Bibaa Henry, em junho de 2020.

No entanto, ela afirmou que os policiais (membros da Polícia Metropolitana de Londres) que enviaram fotos dos corpos para um grupo de WhatsApp "violaram" as vítimas – e por essa razão, ela não os perdoou.

"Obviamente, o que eles fizeram não foi tão ruim quanto matar," disse Smallman.

De acordo com Smallman, a ação dos policiais violou ainda mais suas filhas.

"Por causa disso - eles eu não perdoei."

Mina Smallman, ativista pela segurança das mulheres, disse que a polícia precisa levar mais a sério a radicalização misógina online dos jovens homens.

"Muito disso se acelerou durante o lockdown... [os jovens foram expostos] a diálogos que sugerem que, se você não consegue uma namorada, é porque as mulheres se tornaram mais dominantes e os homens perderam seu lugar na sociedade."

"Essa é a radicalização que está acontecendo com nossos jovens homens, alimentando ainda mais os que odeiam e dando-lhes as ferramentas para ferir as mulheres em suas vidas."

Apesar do tratamento que suas filhas receberam dos policiais da Met, ela disse que ainda tem fé na polícia.

"A maioria dos policiais são boas pessoas."

Mas ela acrescentou que a Met precisa de reformas, razão pela qual ela está "trabalhando com" as autoridades para "garantir que tenhamos a força policial que merecemos."

No início deste mês, ela pediu que mais policiais negros fossem destacados em Londres, aparecendo no lançamento da Aliança pela Responsabilização Policial (APA), um grupo de entidades que combate o racismo e a misoginia na polícia.

Nicole Smallman, de 27 anos, e Bibaa Henry, de 46, foram mortas a facadas por Danyal Hussein em junho de 2020.

Os policiais Jamie Lewis e Deniz Jaffer foram designados a proteger a cena do crime em Wembley, onde as duas irmãs foram encontradas. Eles tiraram fotos dos corpos e as descreveram como "pássaros mortos" em um grupo de WhatsApp, crime pelo qual foram condenados a 33 meses de prisão cada um.

Mina Smallman disse que, quando os dois homens foram libertados, ela tentou suicídio, incidente que descreve em seu livro "Um Amanhã Melhor: Lições de Vida em Esperança e Força."

"Eu simplesmente pensei: 'Eu não quero estar aqui.'

"Já tive o suficiente. E sim - eu tentei suicídio."

'Vivi o luto todo novamente'

Comentando sobre o recente ataque com besta que matou Carol, Hannah e Louise Hunt, esposa e duas filhas de John Hunt, da BBC, Smallman disse que "revive a dor novamente".

"Isso só me faz voltar ao dia em que me disseram que [minhas filhas] estavam mortas.

"Agora eu lamento, por elas, por nós e pela família.

"A vida deles nunca mais será a mesma."

Smallman conhece a mãe de Sarah Everard, que foi estuprada e assassinada por um policial da Met.

"Quando eu falo com essas mães, elas estão tão despedaçadas, realmente destruídas. E elas são gratas a mim, porque sabem que estou falando por todas nós."

Se você foi afetado por algum dos assuntos desta história, ajuda e suporte estão disponíveis na BBC Action Line.

Reportagem adicional por Ruth Comerford.