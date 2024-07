Quem substituirá Biden como candidato do Partido Democrata?

Após semanas de pressão para abandonar a corrida presidencial de 2024, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou neste domingo (21/7) que desistirá de sua campanha de reeleição.

Imediatamente após o anúncio, Biden expressou apoio a vice-presidente Kamala Harris como sua substituta na corrida presidencial.

"Ofereço meu total apoio e endosso para Kamala ser a nomeada do nosso partido este ano", escreveu Biden no X (antigo Twitter). "Democratas, é hora de nos unir e vencer Trump."

A decisão de Biden de se afastar veio após apelos públicos de pelo menos 30 congressistas, cinco senadores e vários doadores importantes, incluindo o ator George Clooney, para que ele abandonasse a corrida e "passasse o bastão".

Além disso, pesquisas recentes mostraram que Trump estava ganhando vantagem em estados-chave.

Como será o processo de substituição?

Biden poderia ter sido pressionado pelo partido a abandonar a disputa, mas optou por fazê-lo por conta própria, simplificando o processo de substituição.

Ele tinha o apoio de quase todos os delegados democratas. Agora, esses delegados ficarão livres para apoiar outro candidato. Quem obtiver a maioria dos delegados na convenção será o novo nomeado.

Os democratas planejavam uma votação nominal para formalizar a candidatura de Biden antes da convenção, marcada para começar em 19 de agosto. Após o anúncio de Biden, o destino dessa votação tornou-se incerto.

Embora Biden tenha declarado anteriormente que Harris deveria ser a nomeada, outros candidatos também estão sendo considerados.

A ex-presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, sugeriu que o partido deveria realizar uma competição, em vez de simplesmente nomear Harris.

Também resta saber quem será o nomeado para a vice-presidência e se esse cargo será ocupado por um dos possíveis substitutos de Biden.

A seguir, os principais favoritos.

Kamala Harris, vice-presidente

A vice-presidente é uma escolha natural e cada vez mais popular para substituir Biden. Ela tem sido a face da administração na defesa dos direitos reprodutivos após a revogação de Roe v. Wade.

Harris demonstrou ser uma aliada leal ao presidente, defendendo vigorosamente sua performance no debate.

Embora tenha reconhecido que Biden teve um "início lento", ela destacou que suas respostas foram mais substanciais do que as de Trump.

Poucos dias após o debate, diante das crescentes dúvidas sobre a capacidade de Biden de continuar na corrida, Harris reiterou seu apoio a ele.

“Joe Biden é nosso candidato. Vencemos Trump uma vez e vamos vencê-lo novamente, ponto final”, afirmou ela. “Tenho orgulho de ser a companheira de chapa de Joe Biden."

Biden também expressou apoio a Harris, destacando sua escolha dela como vice-presidente como uma das melhores decisões que tomou.

“Minha primeira decisão como candidato do partido em 2020 foi escolher Kamala Harris como minha vice-presidente”, escreveu ele no X. “E foi a melhor decisão que tomei.”

Apesar do forte reconhecimento de Harris devido ao seu cargo, ela enfrenta baixos índices de aprovação. Segundo as médias de pesquisas da plataforma FiveThirtyEight, 51% dos americanos desaprovam seu desempenho, enquanto 37% o aprovam.

Gretchen Whitmer, governadora de Michigan

Gretchen Whitmer, governadora de Michigan por dois mandatos, é uma democrata popular do Meio-Oeste que muitos analistas especulam que se candidatará à presidência em 2028.

Ela já fez campanha para Biden no passado e não esconde suas aspirações políticas.

Ela disse ao jornal americano The New York Times que deseja ver um presidente da Geração X em 2028, mas não sugeriu quem poderia desempenhar esse papel.

Em 2022, ela liderou uma campanha que deixou os democratas de Michigan no controle da legislatura do estado e do governo.

Esse controle político permitiu que ela implementasse várias políticas progressistas, incluindo a proteção ao acesso ao aborto em Michigan e a aprovação de medidas de segurança armamentista

Gavin Newsom, governador da Califórnia

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, é um dos maiores defensores da administração Biden. Ele frequentemente aparece na mídia elogiando Biden.

No entanto, Newsom tem ambições políticas próprias.

Ele é frequentemente considerado como um possível candidato de 2028, mas muitos analistas democratas agora dizem que ele poderia ser um substituto para Biden.

Newsom elevou seu perfil nacional nos últimos anos ao ser um importante porta-voz do partido na mídia conservadora e através de um debate contra o governador da Flórida, Ron DeSantis, no ano passado.

Ele foi um dos principais defensores na desastrosa performance de Biden no debate em Atlanta em junho e evitou várias perguntas na sala de imprensa sobre se substituiria Biden.

Newsom se manteve ao lado do presidente antes do anúncio. Ele viajou a Washington para participar de uma reunião este mês com Biden e outros governadores democratas importantes. Também foi o destaque em um evento de campanha de Biden em Michigan no feriado de 4 de julho.

Pete Buttigieg, secretário de Transportes

Não é segredo que Pete Buttigieg tem aspirações presidenciais.

O secretário de Transportes (equivalente a ministro no Brasil) se candidatou à presidência em 2020 e é frequentemente elogiado como um dos melhores comunicadores da administração Biden.

Buttigieg gerenciou uma série de crises públicas durante seu tempo como secretário de transporte.

Ele ajudou a supervisionar a resposta do governo ao descarrilamento de trem em East Palestine, no estado de Ohio, o colapso da ponte de Baltimore e a crise de agendamento da Southwest Airlines em 2022.

Josh Shapiro, governador da Pensilvânia

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, tem mantido altos índices de aprovação desde sua eleição em 2022 em um estado crucial que Trump venceu por uma margem apertada em 2016.

Anteriormente procurador-geral do estado, Shapiro tem trabalhado de forma bipartidária durante seu mandato.

Ele ganhou destaque nacional no ano passado ao reconstruir rapidamente uma ponte colapsada em uma importante rodovia de Filadélfia, um feito notável para um governador em seu primeiro mandato.

Esse rápido conserto é visto por muitos como um marco em infraestrutura e um potencial trunfo para uma candidatura presidencial em 2028.

JB Pritzker, governador de Illinois

JB Pritzker, governador de Illinois, tem ampliado seu perfil nos últimos anos ao criticar Trump e defender Biden.

O bilionário empresário, herdeiro da rede de hotéis Hyatt, não hesita em usar as redes sociais para atacar Trump.

Após o debate, Pritzker chamou Trump de "mentiroso" e o acusou de ser um "criminoso condenado por 34 acusações que só pensa em si mesmo."

Assim como Gretchen Whitmer, Pritzker tem um histórico de apoiar a agenda progressista dos democratas, abordando questões como direitos ao aborto e controle de armas.

Outros possíveis candidatos

A lista de possíveis candidatos vai além dos mencionados, com o partido desenvolvendo um grupo robusto de potenciais futuros presidenciais.

O governador de Kentucky, Andy Beshear, um democrata atuando em um estado conservador, tem ganhado atenção nacional desde sua reeleição no ano passado.

O governador de Maryland, Wes Moore, destacou-se recentemente após o colapso da Ponte Francis Scott Key em Baltimore.

As senadoras Amy Klobuchar e Cory Booker, que já tentaram a presidência antes, têm um certo reconhecimento entre os democratas.

O senador da Geórgia, Raphael Warnock, que venceu uma disputa acirrada pelo Senado em um estado-chave, também é cogitado como possível substituto para Biden.

Uma pesquisa da Reuters/Ipsos divulgada na terça-feira sugeriu que a única pessoa com potencial para derrotar Trump em novembro seria Michelle Obama. No entanto, a ex-primeira-dama tem afirmado repetidamente que não pretende se candidatar.