"Conheço criminosos como Trump", diz Kamala Harris em 1º discurso de campanha

Apesar de não haver confirmação do partido de que Kamala é mesmo a candidata, ela está confiante com sua possível vitória - (crédito: ERIN SCHAFF / POOL / AFP)

A vice-presidente dos Estados Unidos e provável candidata democrata à Presidência, Kamala Harris, fez o primeiro discurso como líder da chapa nesta segunda-feira (22/7). Kamala falou para a equipe da campanha e apoiadores democratas. A advogada elogiou Joe Biden, que deixou a campanha no domingo (21/7), e criticou o candidato republicano Donald Trump.

"Uma das maiores honras da minha vida foi servir como vice-presidente de Joe Biden. [..] Joe Biden luta pelo povo americano e estamos profundamente gratos pelos seus serviços ao nosso país", iniciou Harris.

Em seguida, ela agradeceu a nomeação de Biden como sucessora na chapa e disse que aceitava a candidatura à Presidência. Vale ressaltar, no entanto, que o partido ainda não oficializou a nomeação.

Harris também criticou o provável oponente, Donald Trump. "Antes de ser vice-presidente, eu fui Procuradora-Geral da Califórnia. Eu já lidei com todos os tipos de criminosos. Homens que abusaram de mulheres. Homens corruptos que queriam tirar vantagem das pessoas. Eu sei o que Donald Trump está fazendo, eu conheço criminosos como ele", disse.

"Donald Trump quer levar nosso país ao passado, tirando direitos e liberdades do povo. [..] Eu sei o que Trump está fazendo, ele e seu projeto 2025 extremista querem acabar com a classe média e nos colocar de volta no passado", criticou.

A provável candidata ainda defendeu a liberdade sexual das mulheres e uma legislação que restrinja o uso de armas no país. "Em que país queremos viver: um país com liberdade, paixão ou um país com caos e medo? Cada um de nós tem o poder de responder essa pergunta", finalizou.