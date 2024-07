Família Trump: quem é quem nesta dinastia americana

Donald Trump Jr. é o filho mais velho e teve papel de destaque na escolha do vice do pai - (crédito: Getty Images)

Antes de entrar para a política, Donald Trump construiu uma dinastia e uma marca multimilionárias, com muitos empreendimentos caros.

Essa marca - e nome - é agora sinônimo do Partido Republicano, com vários Trumps exercendo influência no partido.

Aqui estão os membros mais proeminentes da família Trump vistos no palco da Convenção Republicana e que continuarão sob os holofotes ao longo da campanha presidencial de Donald Trump.

Donald Trump Jr.

Donald Trump Jr., o mais velho dos filhos de Trump, assumiu um papel de maior destaque desde que o pai deixou a Casa Branca.

Teve influência na escolha do companheiro de chapa de Trump, J.D. Vance, que ele diz ser um amigo. "Realmente uma ótima escolha", afirmou na convenção do partido, sem esconder que o senador de Ohio, J.D. Vance, era sua opção número um.

Donald Trump Jr. foi casado com Vanessa Trump, com quem teve cinco filhos. Ele agora está noivo de Kimberly Guilfoyle.

Eric Trump

Assim como o irmão, Eric Trump, o terceiro filho do ex-presidente, pressionou o pai em questões consideradas importantes por ele, segundo relatos.

Ele mantém uma persona menos pública que o irmão mais velho, mas tem papel de liderança nos negócios da família Trump.

Ivanka Trump e Jared Kushner

No primeiro mandato de Trump na Casa Branca, Ivanka Trump e Jared Kushner foram, sem dúvida, os membros mais influentes da família.

Ivanka Trump fez inúmeras aparições em nome do pai e do governo, e Kushner exerceu cargo de consultor sênior na Casa Branca de 2017 a 2021.

O casal está junto desde 2009 e tem três filhos.

Tiffany Trump

É a quarta filha do ex-presidente e a única do segundo casamento, com Marla Maples.

Ela não desempenhou papel político nas campanhas do pai ou durante seu governo.

É casada com Michael Boulos desde 2022.

Kimberly Guilfoyle

Kimberly Guilfoyle e Donald Trump Jr. estão noivos desde 2020 e juntos há seis anos.

Ela foi apresentadora da Fox News de 2006 a 2018, até sair para fazer parte de um super PAC (comitê de ação política) pró-Trump.

Assim como o noivo, ela tem sido uma defensora declarada do ex-presidente, especialmente em aparições na TV.

Kimberly foi casada com o governador da Califórnia, Gavin Newsom, no início dos anos 2000.

Lara Trump

Casada com Eric e mãe de seus dois filhos, ela é a estrela em ascensão da família, especialmente desde que começou a atuar como copresidente do Comitê Nacional Republicano no início deste ano.

Na convenção, ela falou sobre como o ex-presidente é como sogro.

Melania Trump

Ela manteve um perfil discreto durante o mandato de Trump e raramente faz aparições públicas.

Embora tenha participado de eventos de arrecadação de fundos para o Partido Republicano no ano passado, a Convenção Nacional Republicana foi sua primeira grande aparição neste ciclo eleitoral.

Barron Trump, 18, é seu único filho com Trump.

Barron Trump

Em maio, especulou-se que ele estaria entre os delegados do estado da Flórida na Convenção Nacional Republicana em julho. Um dia depois, no entanto, a mãe, Melania, declarou que ele havia recusado a oferta.

Em maio, Barron se formou na Oxbridge Academy, em Palm Beach, Flórida, e entrará para a universidade no outono americano, de acordo com Trump. A família não disse, no entanto, em qual instituição ele estudará.

Kai Trump

Kai Trump é a mais velha dos netos de Trump e filha de Donald Trump Jr. e sua ex-mulher Vanessa Trump.

O jovem de 17 anos é uma ávida jogador de golfe e falou na Convenção Nacional Republicana sobre como Trump é como avô.