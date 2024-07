O atleta australiano que amputou parte de um dedo para competir na Olimpíada de Paris

O cirurgião disse a Dawson que, após a cirurgia, ele poderia não recuperar a mobilidade. Já com a amputação, ele voltaria ao gramado em 10 dias - (crédito: Getty Images)

Um jogador australiano de hóquei sobre a grama optou por amputar parte do dedo para competir na Olimpíada de Paris.

Matt Dawson quebrou gravemente um dedo da mão direita durante um treino em equipe há duas semanas.

A recuperação da cirurgia para repará-lo levaria meses.

Assim, o jogador de 30 anos decidiu amputar o dedo da articulação à ponta para participar de seus terceiros Jogos Olímpicos, o que surpreendeu seus companheiros de equipe e o técnico.

Ele entrará em campo para enfrentar a Argentina neste sábado (27/7), apenas 16 dias após se lesionar.

Dawson disse à imprensa que a fratura foi tão grave que, ao ver o dedo, ele desmaiou no vestiário. O atleta pensou que seu sonho olímpico havia acabado.

Ele consultou com urgência um cirurgião plástico que lhe disse que, mesmo com a cirurgia para reparar o dedo e o longo tempo de recuperação, ele poderia não recuperar todas as funções.

Mas, se um pedaço do dedo fosse amputado, poderia voltar a jogar em dez dias.

Getty Images O cirurgião disse a Dawson que, após a cirurgia, ele poderia não recuperar a mobilidade. Já com a amputação, ele voltaria ao gramado em 10 dias

Apesar do aviso de sua esposa para não fazer nada "precipitado", Dawson diz que tomou sua decisão naquela tarde.

"Estou definitivamente mais perto do fim da minha carreira do que do começo e, quem sabe, esta poderia ser minha última [Olimpíada], e se eu sentisse que ainda poderia dar tudo de mim, era isso que eu faria", disse ele ao podcast de hóquei Parlez Vous.

"Se cortar a ponta do meu dedo era o preço que eu tinha que pagar, eu faria isso."

Reações

O capitão da equipe, Aran Zalewski, disse que a decisão causou uma onda de choque entre seus companheiros, mas no final eles apoiaram Dawson.

"Não sabíamos bem o que pensar e depois descobrimos que ele tinha ido ao hospital e cortado o dedo, o que foi bastante interessante porque sei que as pessoas dariam um braço, uma perna e até um pouco de um dedo para estar aqui", disse Zalewski em entrevista coletiva em Paris.

No início desta semana, o técnico australiano Colin Batch disse que Dawson voltou a treinar com a equipe.

"Um ponto a favor para Matt. Obviamente, ele está muito comprometido em jogar em Paris. Não tenho certeza se teria feito isso, mas ele fez isso, é ótimo", disse ele à rede australiana Seven News Network.

Não é a primeira vez que Dawson enfrenta uma lesão grave. Ele quase perdeu um olho depois de ser atingido por um taco de hóquei antes dos Jogos da Commonwealth de 2018.

O atleta conseguiu continuar jogando pelo seu time e eles conquistaram o ouro naquele torneio, além da medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021.