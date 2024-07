Pacificador ou radical? Quem será o Trump que governará EUA caso vença eleição?

Donald Trump subiu ao palco na noite de quinta-feira na Convenção Nacional Republicana como um herói conquistador. Ele havia escapado da morte. Seus oponentes democratas estavam se destruindo.

Seus leais seguidores, que agora compõem as fileiras de seu partido, lotaram a arena de Milwaukee e aplaudiram entusiasticamente durante seu discurso de uma hora e meia.

Ele prometeu servir a todos os americanos se fosse eleito e então relembrou, em um tom contido, mas quase messiânico, seu encontro com uma chuva de balas.

Algumas pessoas até usavam bandagens sobre a orelha direita, como seu ídolo político ferido, em homenagem a ele.

"Estou diante de vocês nesta arena apenas pela graça de Deus todo-poderoso", disse ele.

"Nos últimos dias, muitas pessoas disseram que foi um momento providencial."

Ele falou sobre cair no chão enquanto as balas passavam por ele e como seus apoiadores tinham “grande tristeza em seus rostos”.

"Quando me levantei, cercado pelo Serviço Secreto, a multidão estava confusa porque pensaram que eu estava morto", disse ele.

A mensagem de unidade e sua poderosa entrega resultaram em um discurso de convenção único e notável de Trump. Mas o restante de seu discurso foi mais tradicional.

Embora ele tenha pedido o fim das "caças às bruxas partidárias" contra ele, evitou as longas discussões sobre a negação das eleições de 2020 que às vezes dominam seus discursos de comício e substituiu em grande parte seus ataques incisivos a oponentes individuais por apelos à unidade.

Havia o estilo clássico de Trump ali também - alegações sombrias e falsas, às vezes durante improvisações prolongadas.

A performance de Trump sugeriu que, apesar de toda a conversa sobre um homem mudado após a tentativa de assassinato e de toda a operação mais organizada e focada por trás dele, o ex-presidente ainda tende a se desviar do roteiro, mesmo nas ocasiões mais importantes.

A questão que muitos americanos podem estar se perguntando agora é qual versão de Trump liderará o país, caso ele derrote o democrata Joe Biden em novembro. Olhar para os últimos quatro dias oferece algumas pistas.

EPA Donald Trump recebeu uma recepção calorosa ao entrar na convenção

O discurso, embora tenha sido fraco em sua entrega, ainda representou o clímax de um período notável para o ex-presidente, começando com a desastrosa performance de debate presidencial do presidente Joe Biden em Atlanta, três semanas atrás, que provocou uma revolta em seu Partido Democrata.

Desde então, a Suprema Corte dos EUA decidiu que Trump tinha ampla imunidade contra processos criminais, um juiz adiou a sentença por sua condenação em Nova York em um caso de pagamento de silêncio e outro juiz arquivou completamente o caso contra ele por manuseio inadequado de documentos de segurança nacional.

Então, ele foi quase assassinado. A tentativa de assassinato por um atirador de 20 anos deixou o rosto de Trump ensanguentado e forneceu a imagem icônica que foi estampada em camisetas e placas na convenção.

Tudo isso fez com que ele e seus apoiadores se reunissem em Milwaukee com a sensação de que seu momento havia chegado.

Durante quatro noites cuidadosamente produzidas e incessantemente focadas na mensagem, o Partido Republicano se posicionou como um lugar acolhedor para todos os americanos, e o ex-presidente como uma força unificadora que devolveria à nação sua grandeza.

Embora ainda houvesse oradores partidários lançando provocações à plateia, eles foram amplamente restritos aos horários iniciais da noite, quando menos americanos estavam acompanhando os eventos.

À medida que a última hora de cada noite chegava, o foco suavizava e uma série de oradores descrevia o ex-presidente em termos profundamente pessoais.

Tudo começou na segunda-feira, quando Trump recebeu uma recepção exuberante ao entrar no centro de convenções para sua primeira aparição pública desde o tiroteio. Ele se sentou na seção VIP do prédio e assistiu enquanto a modelo e influenciadora digital Amber Rose o defendia contra acusações de racismo: "Donald Trump e seus apoiadores não se importam se você é negro, branco, gay ou hétero."

Na terça-feira, a ex-secretária de imprensa da Casa Branca Sarah Huckabee Sanders contou que Trump havia abraçado seu filho pequeno na Casa Branca, enquanto Lara Trump descrevia seu sogro como “um avô incrível.”

Mais cedo naquela noite, a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, que havia sido uma das críticas mais ferozes de Trump na campanha primária republicana de 2024, estava incentivando os eleitores que não apoiavam Trump “100% do tempo” a apoiarem sua reeleição.

“Quando os tempos estão realmente difíceis, quando ele tem tudo a perder e nada a ganhar,” disse Steve Witkoff, um amigo do ex-presidente, ao público, “Donald Trump aparece e está lá por você.”

EPA

O primeiro mandato de Trump foi marcado por profundas divisões políticas dentro da sociedade americana. No dia seguinte à sua posse, milhões de pessoas marcharam pelas ruas de Washington em protesto.

Seus esforços para banir cidadãos de uma lista de países de maioria muçulmana causaram caos nos aeroportos americanos no início de sua presidência, e as restrições nas fronteiras implementadas posteriormente geraram um clamor sobre crianças chorando separadas de seus pais em centros de detenção.

Os quatro anos de Trump no cargo terminaram com sua recusa em aceitar a derrota na eleição presidencial — um negacionismo que culminou no motim de 6 de janeiro no Capitólio dos EUA, onde milhares de seus apoiadores tentaram impedir a certificação da vitória do presidente Biden.

Ele foi denunciado por muitos em seu próprio partido e enfrentou um segundo impeachment na Câmara dos Representantes.

Embora tenha sido absolvido em um julgamento no Senado, sete republicanos quebraram a linha partidária e votaram pela sua condenação.

Após deixar o cargo, o ex-presidente foi indiciado quatro vezes, considerado culpado por agressão sexual por um tribunal civil e condenado por fraude.

No entanto, isso foi no passado, e aqui em Wisconsin — dentro da bolha de segurança da Convenção Nacional Republicana — a situação é decididamente diferente agora.

A mensagem predominante dos republicanos esta semana foi que essas divisões e distrações são coisas do passado, e que o Trump que a América vê hoje não é o mesmo que ela pode lembrar de seu primeiro mandato na Casa Branca.

Se o resto da nação concordar, isso representará uma história de retorno notável ou um ato coletivo de amnésia política, dependendo da perspectiva de cada um.

“Eu realmente acredito que agora somos o partido da unidade e da inclusão”, disse Jennifer McGrath, uma delegada de Las Vegas, Nevada. “Nós realmente somos o lugar para estar neste momento.”

David Botkins, membro do Comitê Central do Partido Republicano da Virgínia, afirmou que acredita que a tentativa de assassinato mudou Trump e que ele seria “diferente, melhor e mais eficaz” em um segundo mandato presidencial.

“Eu acho que as políticas serão as mesmas, o conservadorismo será o mesmo, mas pode haver uma ternura, uma compaixão, uma gratidão e um respeito pela providência divina que influenciarão o tom com o qual ele se comportará como presidente nos próximos quatro anos.”

Políticas nas Sombras

Quanto às políticas e propostas, a convenção republicana ofereceu poucos detalhes.

As três primeiras noites da convenção tiveram temas distintos — economia, segurança e política externa. Esses temas formaram a base para o discurso de aceitação do ex-presidente e fornecem um guia útil para os pontos principais que o partido deseja enfatizar na campanha que se aproxima.

Embora Trump tenha mencionado o presidente Biden pelo nome apenas uma vez, ele destacou que "esta administração" estava presidindo uma inflação crescente (que agora diminuiu), ciente de que as preocupações econômicas são cruciais para campanhas que visam remover um ocupante do cargo.

Crime e imigração, dois assuntos nos quais os republicanos estiveram unificados durante toda a semana, foram o foco na noite dedicada à "segurança".

Pesquisas mostram que a maioria dos americanos agora prefere reduzir os níveis de imigração e apoia o apelo de Trump para remover milhões de migrantes indocumentados que residem nos EUA. Durante o discurso do governador do Texas, Greg Abbott, alguns participantes da convenção ergueram placas pré-impressas com a inscrição "deportação em massa já".

Os conflitos no exterior foram outro ponto do caso republicano contra o presidente Biden. Em um momento particularmente dramático na quarta-feira, familiares de seis dos 13 soldados americanos mortos por um carro-bomba durante a retirada dos EUA do Afeganistão em 2021 subiram ao palco para culpar o atual presidente pelas mortes e alegaram que ele não era adequado para liderar as forças armadas do país.

"Com nossa vitória em novembro, os anos de guerra, fraqueza e caos acabarão", disse Trump em seu discurso.

Enquanto houve discussões políticas mais específicas em eventos realizados nos bastidores da convenção, eles ocorreram longe das câmeras de televisão em horário nobre.

Por exemplo, na segunda-feira, a Heritage Foundation, um think tank conservador, sediou um "festival de políticas", onde ex-oficiais da administração Trump e políticos republicanos apresentaram suas opiniões sobre temas como política externa, educação, imigração, economia e energia.

A Heritage Foundation é responsável pelo Projeto 2025, um plano de mil páginas para um segundo mandato de Trump, que gerou controvérsia, atenção da mídia e ataques incessantes dos democratas — e muitos dos palestrantes defenderam seus esforços para fornecer um plano detalhado para uma nova administração republicana.

Na quinta-feira, o gerente de campanha de Trump, Chris LaCivita, deixou claro o que pensava sobre esses esforços externos, descrevendo o Projeto 2025 — do qual muitos oficiais da primeira administração Trump fazem parte — como uma "dor de cabeça".

"Os problemas que vão nos garantir esta campanha não são os que eles querem discutir", afirmou.

Reuters A convenção revelou um partido transformado

Oito anos atrás, quando Donald Trump se candidatou pela primeira vez à presidência, a Convenção Nacional Republicana em Cleveland foi um evento às vezes caótico, com conservadores estabelecidos fazendo esforços de última hora para negar-lhe a nomeação.

A campanha de Trump em 2024 é conduzida por operadores astutos, em vez de personagens marginalizados, e eles mantiveram os participantes da convenção em um roteiro rigoroso esta semana. O partido, desde o topo até as bases, foi totalmente remodelado à imagem do ex-presidente.

Em 2016, o senador texano Ted Cruz, que ficou em segundo lugar atrás de Trump na votação primária, se recusou a apoiar o vencedor, dizendo apenas que os republicanos deveriam votar com sua "consciência" Ele foi amplamente vaiado.

Desta vez, Cruz começou seu discurso dizendo "Deus abençoe Donald Trump" e prosseguiu elogiando o ex-presidente.

Os outros críticos republicanos de Trump não estavam presentes. Seu ex-vice-presidente, Mike Pence, passou a semana de férias em Montana. Senadores como Mitt Romney, de Utah, Lisa Murkowski, do Alasca, e Susan Collins, do Maine, permaneceram em casa. O ex-presidente George W. Bush também se manteve distante.

Na quarta-feira, foi o novo companheiro de chapa de Trump, JD Vance, quem apresentou os princípios fundamentais deste novo Partido Republicano dominado por Trump em seu discurso de aceitação da nomeação.

"Não vamos atender Wall Street, vamos nos comprometer com o trabalhador", disse ele.

"Não vamos importar mão de obra estrangeira, vamos lutar pelos cidadãos americanos. Não vamos comprar energia de países que nos odeiam, vamos obtê-la aqui mesmo com trabalhadores americanos. Não vamos sacrificar nossas cadeias de suprimento para o comércio global ilimitado, vamos marcar cada produto como ‘Feito nos EUA’."

As festividades políticas em Milwaukee foram puro trumpismo do início ao fim — uma máquina cuidadosamente calibrada, promovendo os itens de agenda mais populares do partido e focando as críticas em um homem: o presidente Joe Biden.

Mas e se os republicanos estiverem atacando a pessoa errada? Um número crescente de democratas pediu para que Biden fosse substituído como candidato presidencial, e a especulação está aumentando de que ele poderia realmente considerar isso.

A convenção democrática só ocorrerá no final de agosto, deixando tempo para que o presidente se retire, seja em favor de sua companheira de chapa, Kamala Harris, ou para um processo aberto para escolher outro candidato.

Na noite de quinta-feira, a campanha de Trump buscou destacar a força e a vitalidade de seu candidato, oferecendo uma entrada tumultuada, precedida por aparições do ex-lutador Hulk Hogan, do promotor do Ultimate Fighting Championship Dana White e uma apresentação de Kid Rock.

A intenção da campanha — criar um contraste com a fraqueza percebida de Biden e atrair eleitores homens mais jovens — foi evidente.

Essa estratégia pode ser menos eficaz contra Harris ou um dos governadores democratas mais jovens mencionados como possíveis sucessores de Biden.

Mas, por enquanto, os republicanos estão em alta e otimistas quanto à vitória em novembro, convencidos de que a sequência de boa sorte do ex-presidente está apenas começando.