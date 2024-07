'É o inferno na terra': a vida em Gaza em meio a água de esgoto e montanhas de lixo

“Condições horríveis.” “Fedor insuportável.” “Situação desumana”.

As agências de ajuda humanitária já não têm mais palavras para descrever o estado de Gaza após nove meses de guerra e bloqueio como resposta ao ataque do Hamas a Israel em outubro do ano passado.

O alto nível de destruição deixado pelos bombardeios israelenses e a impossibilidade de entrar na Faixa com materiais para reparar a infraestrutura básica levaram os habitantes de Gaza a viver entre esgoto e montanhas de lixo.

Infecções e doenças facilmente evitáveis e tratáveis se enraizaram em um território que agora enfrenta temperaturas diárias de mais de 35 graus com muito pouca água. E na qual ratos, escorpiões, moscas, piolhos e mosquitos estão transformando a existência de seus 2,2 milhões de habitantes em um verdadeiro “inferno na Terra”, conforme descrito por Louise Wateridge, porta-voz da Agência das Nações Unidas para os Direitos Humanos para Refugiados da Palestina no Oriente Médio (UNRWA).

Israel negou alegações feitas pelas agências humanitárias e ONGs sobre a situação e até acusou vários funcionários da UNRWA de terem laços com o Hamas e a Jihad Islâmica. As acusações não foram comprovadas de forma independente, mas levaram um grupo de países doadores a retirar fundos da organização em janeiro.

“A situação é desastrosa em termos de doenças, saneamento e higiene”, diz Wateridge à BBC Mundo do campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza. “Centenas de milhares de pessoas estão vivendo em condições de superlotação e condições insalubres.”

Essas condições transformaram a Faixa em um foco de infecções. Hepatite A, sarna, disenteria ou diarreia aguda são comuns entre os habitantes do território, e os médicos temem que, com o aumento das temperaturas, seja cada vez mais provável que surja um surto de cólera se as condições de vida não mudarem drasticamente.

Mas a lista de perigos não para por aí: as autoridades de saúde de Gaza afirmam ter detectado o vírus da pólio em amostras de águas residuais coletadas na Faixa. A informação foi corroborada por Israel, cujo exército ordenou que todos os soldados destacados na área sejam vacinados ou recebam uma dose de reforço.

O cheiro emitido pelas toneladas de lixo não coletado e pelos corpos que foram deixados sob os escombros e que, no momento, são impossíveis de recuperar, é insuportável, denunciam os habitantes desse território devastado pela guerra. Isso se soma às águas residuais que emergem dos canos estourados pelas bombas e que não podem chegar às estações de tratamento porque também foram destruídas nos ataques do exército israelense, nos quais quase 39 mil pessoas já morreram.

Getty Images Há pouca água potável em Gaza, já que muito das águas estão contaminadas

Grande parte do problema se deve ao fato de a rede de infraestrutura de água e saneamento da Faixa estar completamente destruída. De acordo com o último relatório da ONG Oxfam, os habitantes de Gaza mal têm acesso a 4,74 litros de água por pessoa por dia para beber, cozinhar ou lavar, uma quantidade equivalente a lavar um vaso sanitário.

“Isso é menos de um terço do que a comunidade internacional considera o padrão mínimo de água necessário em uma situação de emergência (15 litros) e 94% menos do que o que eles tinham antes da guerra”, explica à BBC Mundo Lama Abdul Samad, especialista em água e saneamento da Oxfam e autora do relatório.

Em uma situação normal, a OMS recomenda entre 50 e 100 litros de água por pessoa por dia para atender às necessidades básicas e evitar problemas de saúde.

Cerca de 90% da população de Gaza foi forçada a se mudar, de acordo com a ONU, e muitos vivem mal em abrigos precários construídos com plástico, tecido e o lixo que as famílias podem encontrar.

Abrigos que não protegem do calor, nem do cheiro, “nem dos ratos e insetos que correm para onde quer que você olhe. Qualquer pessoa com quem você conversa aqui fala sobre picadas de escorpião, mosquitos ou moscas”, descreve Louise Wateridge.

O problema da água

Desde o início da guerra em 7 de outubro, depois que o Hamas matou mais de 1,2 mil pessoas em Israel e sequestrou outras 152, o governo israelense ordenou o bloqueio total da Faixa.

“Vamos submeter Gaza a um cerco total... Sem eletricidade, sem comida, sem água, sem gás: tudo está fechado”, declarou o ministro da Defesa, Yoav Gallant, na época.

Apenas 12% da água consumida em Gaza veio de Israel, mas essa torneira foi fechada pela companhia pública israelense de água, Mekorot, em 9 de outubro.

Getty Images O vírus do polio está presente em várias poças de água em Gaza

Em todos esses meses, embora em algum momento os oleodutos tenham sido reativados, “a linha que abastece o norte foi cortada 95% das vezes e a que vai para Khan Yun em 81%”, detalha Lama Abdul Samad.

A maior parte da água consumida em Gaza antes da guerra veio da própria Faixa. Mas os bombardeios israelenses destruíram praticamente toda a infraestrutura de água e saneamento do território, de acordo com a Oxfam, que denuncia que Israel “está usando a água como arma de guerra” contra as convenções do Direito Internacional Humanitário.

As restrições que Israel impõe à entrada de combustível, necessárias para iniciar as bombas de água, agravaram o problema. De acordo com Abdul Samad, Israel forneceu apenas um quinto das necessidades de combustível solicitadas pelas organizações de ajuda humanitária coordenadas pela ONU que trabalham no terreno com água e saneamento.

Entre a infraestrutura destruída, não há apenas oleodutos, mas também tanques, poços, usinas de dessalinização, laboratórios onde a água é analisada e até armazéns onde são armazenados canos e peças de reposição, que o bloqueio israelense também não permite que sejam trazidos para Gaza.

Getty Images Os moradores de Gaza têm apenas 4,74 litros de água por pessoa por dia, um terço do que é essencial em situação de emergência

E não só isso: 70% de todas as estações de bombeamento de águas residuais foram destruídas, assim como todas as estações de tratamento, explica o especialista da Oxfam.

“É por isso que estamos vendo inundações em Jabalia e esgoto nos bairros de Khan Yunis”, acrescenta.

O nível de destruição não tem precedentes, denuncia Lama Abdul Samad, que dá dois exemplos para comparação: “Na Síria, após 10 anos de guerra, o nível de danos chegou a 50%, segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. No Iêmen, após 9 anos, eles atingiram 40% de danos à água e ao saneamento. Aqui estamos vendo mais de 70% (em 9 meses) e em lugares como a Cidade de Gaza, estamos falando de 100%.”

Reparar o que foi destruído é, além disso, uma tarefa quase impossível. Louise Wateridge diz que, como Israel não permite a entrada de peças mecânicas na Faixa, os funcionários da UNRWA tiveram que começar a desmontar veículos antigos para remover peças que podem ser usadas para alimentar bombas de água de poços.

“Eles precisam ser criativos e usar qualquer coisa que já esteja na Faixa de Gaza para consertar as coisas”, diz a porta-voz da organização.

O lixo

Wateridge descreve uma imagem que se repete em toda a Faixa de Gaza: “No momento, estou olhando pela janela para uma montanha de cerca de 100 mil toneladas de lixo bem na porta de onde estou, na qual cães estão cavando e onde muitas vezes também vejo crianças procurando algo para comer, materiais para fazer um abrigo ou coisas que possam servir de combustível porque não há gás para cozinhar”.

O lixo, que apodrece, cheira mal e é um ninho para ratos e todos os tipos de insetos, está por toda parte.

Já antes da guerra, devido ao bloqueio que Israel impôs à Faixa em 2007, não havia caminhões de lixo suficientes em Gaza ou equipamentos para separar e reciclar o lixo urbano.

Mas desde 7 de outubro, Israel bloqueou o acesso à área de fronteira, que é onde estão localizados os dois principais aterros sanitários da Faixa, Juhr al-Dik, que servia ao norte, e Al Fujari, que atendia o centro e o sul do território. A UNRWA estima que, até 10 de junho, mais de 330 mil toneladas de resíduos sólidos haviam se acumulado, o suficiente para encher 150 campos de futebol.

Além disso, há uma média de 2 mil toneladas a mais por dia.

“Pedimos às autoridades israelenses todos os dias o acesso aos aterros sanitários, mas nossas demandas são rejeitadas, então o lixo está literalmente se acumulando em todos os lugares”, revela Louise Wateridge.

Getty Images Em Gaza, crianças buscam no lixo comidas ou algo que possa ser usado como combustível

Em um estudo publicado recentemente, a ONG holandesa Pax identificou pelo menos 225 lixões informais em toda a Faixa, incluindo 14 de emergência designados pela ONU. A mesma organização reconhece que é muito provável que o número real seja ainda maior, já que aterros menores podem não ser visíveis nas imagens de satélite que eles usaram para vasculhar a área.

Os riscos para uma população já vulnerável são enormes, diz Pax no relatório “Guerra e lixo em Gaza”: desde doenças respiratórias devido à deterioração da qualidade do ar devido à queima de lixo e ao cheiro de lixo em decomposição até os perigos enfrentados pelas pessoas que vasculham, expostas a resíduos médicos ou industriais tóxicos.

Além disso, existe o risco de que uma “sopa química” composta de matéria orgânica solúvel, componentes inorgânicos, metais pesados e compostos orgânicos xenobióticos acabe contaminando as terras agrícolas e o aqüífero, “permitindo que substâncias tóxicas penetrem na cadeia alimentar e entrem na cadeia alimentar de volta aos humanos”, alerta Pax.

E onde há lixo, há parasitas e insetos. Baratas, moscas, mosquitos, vermes e escorpiões... todos eles vêm do lixo e se esgueiram pelas fendas das tendas precárias nas quais centenas de milhares de pessoas sobrevivem.

“Eles estão em toda parte”, alerta o porta-voz da UNRWA. “Quando há moscas, seu instinto natural é afastá-las. Você nem pensa nisso. Mas aqui eu vi crianças no hospital com 10 ou 15 moscas pairando em torno de suas cabeças e elas nem se mexem de tão acostumadas que estão com esses insetos.”

Higiene

Quase 39 mil mortes foram causadas pelos bombardeios israelenses, mas as terríveis condições sanitárias na Faixa têm potencial para matar muito mais. Em uma carta publicada na revista médica The Lancet, um grupo de pesquisadores projetou, levando em conta números de outros conflitos, que as mortes indiretas em Gaza poderiam chegar a 186 mil.

Getty Images Sem água para banho, muitas doenças evitáveis estão se proliferando

A estimativa foi questionada por outros cientistas, mas, deixando de lado as projeções, a realidade fala por si mesma: um em cada quatro habitantes de Gaza (26% da população) ficou gravemente doente devido a doenças facilmente evitáveis, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde.

Até 28 de maio, 729.909 casos de doenças relacionadas à água e à falta de saneamento haviam sido registrados.

Particularmente preocupantes foram os 485.300 casos de diarreia aquosa aguda, incluindo 112.882 crianças menores de 5 anos, bem como 9,7 mil casos de diarreia com sangue (suspeita de disenteria) e 81 mil casos de icterícia aguda (suspeita de hepatite A).

A maioria da população não tem como tomar banho, nem lavar suas roupas ou pertences, porque quase não há sabão devido ao bloqueio.

“Os farmacêuticos da UNRWA nos dizem que tratam constantemente crianças com diarreia, piolhos, doenças de pele e úlceras por não se lavarem, mas que elas não são curadas porque as crianças retornam às mesmas condições insalubres que as causaram”, diz Luise Wateridge.

Getty Images Doenças de pele são comuns dados os problemas sanitários em Gaza

O mesmo acontece nos hospitais, onde a falta de produtos de limpeza e desinfetantes devido ao bloqueio israelense faz com que pacientes gravemente feridos se deitem em colchões ensanguentados, ou que os médicos tenham que trabalhar na unidade de terapia intensiva com as janelas abertas. Moscas e mosquitos entram na UTI por causa da falta de combustível para ligar o ar condicionado.

“No hospital Nasser, na semana passada, os médicos estavam limpando com água feridas horríveis após um bombardeio porque não tinham mais nada. O hospital estava cheio de crianças que perderam partes do corpo”, lamenta a porta-voz da agência para refugiados palestinos. “É horrível.”