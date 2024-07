Venezuela: oposição diz ter provas de que venceu eleição com 73% dos votos

María Corina Machado, líder da oposição na Venezuela, afirmou que o grupo pode provar ter vencido às eleições realizadas no domingo (28/7). A declaração foi dada em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (29/7).

"Se eles [governo Maduro] entregarem as atas de votação verdadeiras, as que eles publicaram, imprimiram e que são as que nós temos, eles vão ter que ratificar, vão ter que corrigir a verdade que eles viram ontem nas ruas", disse.

Ela declarou que a oposição conquistou 73% dos votos apurados. "Nosso presidente eleito é Edmundo González Urrutia".

Leia também: Maduro expulsa embaixadores de países que contestaram eleições

Com base nas atas de votação que a oposição tem, a líder informou que González teve 6,270 milhões de votos, contra 2,759 milhões de Maduro.

"Ainda que o CNE decidisse que 100% dos votos das [atas] que faltam são para Maduro, elas não seriam suficientes para mudar o resultado. Com o que nós já temos, a diferença foi tão grande, foi uma diferença avassaladora", ressaltou.

María Corina foi impedida de concorrer ao pleito. Ela é investigada pelo Ministério Público da Venezuela (ligado a Maduro) por tentar fraudar o sistema eleitoral e adulterar as atas da eleição, que são como boletins de urna.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do país disse que Nicolás Maduro venceu a eleição com 51,2% dos votos, com 80% das urnas apuradas. A oposição acusa o governo de fraude e não reconhece a decisão do CNE de dar a vitória a Maduro.