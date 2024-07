R$ 850 por um sanduíche? Conheça o Royale With Cheese de um chef estrelado

Em Nova York, centro gastronômico global, é possível degustar de um prato curioso: um sanduíche que custa US$ 150 (R$ 850), com ingredientes da culinária japonesa. O prato em questão é o Royale With Cheese, servido no bar Sip&Guzzle, localizado no bairro Greenwich Village.

O lanche foi desenvolvido pelo chef Mike Bagale, dono de três estrelas Michelin, de acordo com o The New York Post. O sanduíche chamou a atenção nas redes sociais pelo preço, mas também pela exclusividade dos ingredientes.

Leia também: Musk afirma que Tesla terá robôs humanoides trabalhando em fábrica já em 2025

O prato leva hambúrguer de Wagyu — carne bovina de origem japonesa —, queijo cheddar branco envelhecido, cebola picada, molho barbecue à base de wasabi, shoyu defumado, açúcar mascavo, vinagre de arroz e shio koji — condimento japonês que tem como composição um fungo, arroz, água e sal —, com pão de leite shokupan.

O sanduíche é servido em uma caixa dourada.

Para além dos ingredientes selecionados e da experiência para o cliente, o sanduíche é bom mesmo?

A influenciadora de gastronomia Ella Kahan foi ao bar e provou o lanche. "Este é o bar mais extravagante que eu fui em Nova York. Ele tem dois andares e é dividido com a área do bar e a do restaurante", descreve.

Segundo Kahan, o prato é "o cheeseburguer mais chique que você vai comer". "É um lanche suculento e fantástico", acrescentou.

Além do sanduíche de wagyu, o bar oferece bebidas e petiscos com pele de frango frita com caviar por US$ 165 (R$930) e drinks.