Apresentador da BBC se declara culpado em acusações envolvendo pornografia infantil

Huw Edwards, ex-apresentador da BBC, se declarou culpado de três acusações em um caso relacionado a compartilhamento de conteúdo de pornografia infantil.

Em uma audiência no Tribunal de Magistrados de Westminster nesta quarta-feira (31/7), Edwards admitiu ter recebido 41 fotos e vídeos obscenos de crianças, que lhe foram enviadas por outro homem no WhatsApp.

Até o ano passado, Edwards era um dos principais apresentadores da BBC no Reino Unido e frequentemente liderava a cobertura de grandes eventos nacionais.

Ele foi preso em novembro de 2023 e acusado no mês passado. Uma sentença final será emitida pela Justiça britânica em 16 de setembro e um pedido de liberdade condicional será analisado.

Edwards estava cercado por policiais ao entrar e sair do tribunal nesta quarta. Seu rosto estava bastante inexpressivo durante a audiência, que durou menos de meia hora.

Quando as acusações foram lidas para ele, ele respondeu "culpado" três vezes, de forma calma.

Segundo os relatos ouvidos pelo tribunal, Huw Edwards trocava mensagens no WhatsApp desde dezembro de 2020 com um homem adulto, que lhe enviou 377 imagens sexuais, das quais 41 eram imagens de pornografia infantil.

Em 2 de fevereiro de 2021, o homem questionou o apresentador da BBC sobre as imagens, perguntando se as pessoas nas fotos e vídeos eram muito jovens.

Edwards respondeu pedindo que ele não enviasse nenhuma imagem de menores de idade, segundo o que foi dito no tribunal.

O último vídeo foi enviado para o apresentador em agosto de 2021, eram imagens de conteúdo consideradas graves pela Justiça britânica envolvendo um menino.

Segundo os relatos ouvidos pelo tribunal, o homem disse a Edwards que o menino parecia bem jovem e que ele tinha mais imagens ilegais do tipo. O apresentador disse novamente que não queria receber imagens ilegais.

Não foram enviadas mais imagens desse tipo, e a dupla continuou a trocar imagens pornográficas legais até abril de 2022.

A lei britânica classifica as imagens de conteúdo obsceno de A a C, por nível de gravidade, sendo as de tipo A as mais graves.

Segundo o tribunal, Edwards teria recebido imagens que se enquadram nas três categorias.

Edwards enfrenta três acusações pelo crime que, em tradução livre, significa "produzir imagens obscenas" de menores de idade.

De acordo com o Crown Prosecution Service, uma agência governamental com atribuições semelhantes ao Ministério Público no Brasil, esse crime tem uma definição ampla na lei britânica e pode incluir o ato de receber as imagens por meio das redes sociais.

O advogado de Edwards, Philip Evans KC, disse ao tribunal que não há nenhuma evidência de que o Edwards tenha, no sentido tradicional da palavra, criado qualquer imagem de conteúdo pornográfico ou de pedofilia.

Ele acrescentou que Edwards "não guardou nenhuma imagem, não enviou nenhuma para ninguém e não procurou e não procura imagens semelhantes em nenhum outro lugar".

Evans também disse que o homem com quem seu cliente trocava mensagens tinha problemas de saúde "mentais e físicos".

O advogado disse ao tribunal que seu cliente "não tem apenas um bom caráter, mas um caráter excepcional".

Edwards não está no ar na BBC desde julho de 2023. Ele se demitiu da empresa por orientação médica em abril.

O ex-apresentador recebeu um aumento de 40 mil libras anuais (cerca de R$290 mil) em 2023.

Claire Brinton do Crown Prosecution Service, disse após a audiência que "acessar imagens indecentes de menores perpetua a exploração sexual de crianças, o que causa traumas profundos e duradouros nessas vítimas"

"O CPS e a Polícia Metropolitana conseguiram provar que Edwards estava recebendo material ilegal envolvendo crianças via WhatsApp."