EUA pressionam por atas eleitorais na Venezuela: "Paciência está se esgotando"

O porta-voz dos Estados Unidos para assuntos de segurança, John Kirby, declarou que o país está ficando “sem paciência” com a demora do governo venezuelano para divulgar dados das eleições presidenciais. Em comunicado feito na Casa Branca na tarde desta quarta-feira (31/7), Kirby afirmou que os EUA estão preocupados com os relatos dos cidadãos da Venezuela, com denúncias de “violência e prisões, incluindo os mandados de prisão que Nicolás Maduro e seus representantes emitiram hoje para líderes da oposição”.

"Nossa paciência e da comunidade internacional estão se esgotando enquanto aguardamos que as autoridades eleitorais venezuelanas esclareçam e divulguem os dados detalhados sobre esta eleição", destacou.

Kirby ainda citou comunicado oficial do Centro Carter, organização não governamental dos Estados Unidos, que apontou que a eleição “não atendeu aos padrões internacionais de integridade eleitoral e não pode ser considerada democrática”. O órgão, juntamente com pesquisadores independentes, constatou que a não divulgação dos votos por seção eleitoral consiste em “uma grave violação dos princípios eleitorais”.

Comunicado do Centro Carter também destacou outros pontos no processo eleitoral que favoreceram a manutenção do governo de Maduro. De acordo com a organização, a falta de informações, curto prazo e poucos pontos de apoio prejudicaram o registro de eleitores. O texto ainda destaca o processo de registro de candidatos, que não seguiu padrões internacionais, condições desiguais de campanha e intimidação aos opositores.