Mascarado é visto no local onde crianças foram mortas em festa da Taylor Swift

Imagens recuperadas da emissora CCTV mostram uma figura mascarada perto do local onde um homem esfaqueou crianças — que estavam em uma aula de dança temática da Taylor Swift. O caso ocorreu em Southport, na Inglaterra. Três crianças morreram.

O vídeo, capturado logo após as 11h da manhã de domingo (28/7), mostra uma pessoa mascarada e com um capuz verde andando por uma rua residencial no bairro onde aconteceria o crime.

A figura é capturada subindo uma rua às 11h11. Cinco minutos depois, ela retorna com a mão no bolso. Não se sabe onde a pessoa foi neste período de tempo.

Alguns instantes depois, crianças e adultos sairiam gritando aterrorizados de um clube após um homem armado com uma faca invadir uma aula de dança temática da cantora Taylor Swift. Três crianças morreram.

A mesma pessoa mascarada aparece na câmera momentos depois da tragédia. Com o mesmo capuz, a figura parece agitada e passa perto de um asilo, que mais tarde seria interditado pela polícia pela proximidade da tragédia.

De acordo com as autoridades, as vítimas fatais eram Bebe King, de seis anos, Elsie Dot Stancombe, de sete, e Alice da Silva Aguiar, de nove. Um rapaz de 17 anos foi preso pelas facadas. O ataque não está sendo associado a um ato de terrorismo.