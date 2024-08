Homem é encontrado morto após levar golpe de uma 'falsa Dua Lipa'

Um homem foi encontrado morto, em Milão, na Itália, depois de sofrer um golpe em que o criminoso se passava pela cantora Dua Lipa para extorquir dinheiro. Gianfranco Bonzi, 59 anos, estava desaparecido há cinco meses. O corpo do italiano foi encontrado no Rio Adda em 22 de junho. Com o resultado do teste de DNA, foi possível confirmar que se tratava de Gianfranco Bonzi.

Antes de desaparecer, o homem havia compartilhado uma publicação nas redes sociais em que citava uma “decepção amorosa”.

Uma pessoa próxima a Gianfranco contou que a vítima chegou a fazer dois saques bancários em fevereiro no valor de 2.500 euros, cerca de R$ 15 mil, e teria enviado dinheiro ao golpista em março, mas depois a pessoa desapareceu. "Ele me disse que ela o chamava de 'meu amor'”, relatou. “Ele estava convencido do relacionamento que tinha com ela e se sentiu profundamente traído”.

A polícia local acredita que ele foi vítima de um golpe de investimento em criptomoedas.