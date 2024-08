Simone Biles alfineta Trump com piada sobre 'trabalho de negro'

Depois de fazer algumas das apresentações mais notáveis da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Simone Biles projeta sua sombra na candidatura de Donald Trump à Presidência.

"Adoro meu trabalho de negro", postou a ginasta de 27 anos na rede social X, juntamente com um emoji de coração preto, seguido de sua histórica medalha de ouro, conquistada na competição individual geral e por equipes feminina.

Ela respondeu assim a uma postagem do cantor Ricky Davila, que compartilhou fotos da ginasta exibindo sua medalha de ouro, com a legenda: "Simone Biles sendo GOAT, ganhando medalhas de ouro e dominando a ginástica é o trabalho de preto dela", escreveu, em alusão ao acrônimo de Greatest of all times (a melhor de todos os tempos).

Durante uma coletiva para jornalistas negros esta semana, Trump, candidato republicano à Presidência, disse que os imigrantes sem documentos estão roubando "os trabalhos dos negros".

Quando lhe pediram que especificasse o que seria um "trabalho de negro", Trump respondeu: "um trabalho de negro é qualquer um que tenha um trabalho".

O ex-presidente tem usado esta frase muitas vezes durante sua campanha presidencial.

Trump disputará a Casa Branca com a vice-presidente, a democrata Kamala Harris, primeira negra e mulher sul-asiática a garantir a indicação presidencial de um partido majoritário.