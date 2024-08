Onda de violência da direita radical leva governo britânico a convocar reunião de emergência

Polícia e manifestantes entraram em confronto em meio a protestos de direita radical no Reino Unido; mais de 100 pessoas foram presas - (crédito: PA)

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, convocou uma reunião de emergência devido aos protestos violentos de direita radical no país, que ele descreveu como "vandalismo".

A reunião, conhecida como Cobra, ocorre nesta segunda-feira (5/8), com a presença de ministros, funcionários públicos, a polícia e agentes de inteligência.

Centenas de pessoas foram presas em várias cidades do Reino Unido.

Os protestos ocorrem após um ataque a facadas em Southport, no noroeste da Inglaterra, na semana passada, no qual três meninas que participavam de uma aula de dança foram mortas. O assassinato delas chocou o país.

Casos de violência aconteceram em cidades como Londres, Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool e Belfast, com relatos de pedras lançadas, saques a lojas e ataques a policiais. Outros protestos menores em diferentes locais não resultaram em violência.

Em Liverpool, cerca de mil manifestantes anti-imigração, alguns gritando insultos islamofóbicos, enfrentaram contra-manifestantes, e a polícia teve dificuldade para manter a ordem.

A secretária do interior, Yvette Cooper, condenou as "cenas vergonhosas de violência e vandalismo" após dias de protestos em cidades do Reino Unido. Ela disse à BBC que "haverá uma cobrança" e prometeu "justiça rápida" para aqueles envolvidos nos distúrbios.

Origem

Informações falsas nas redes sociais sugeriam que o suspeito do ataque às crianças em Southport, identificado como Axel Rudakubana, de 17 anos, era um imigrante radical islâmico que chegou de barco ao Reino Unido como refugiado em 2023.

Isso levou manifestantes anti-imigração de outras localidades a se deslocarem para Southport em resposta.

A polícia esclareceu que o ataque não está relacionado ao terrorismo e afirmou que Rudakubana nasceu no Reino Unido.

Ele enfrenta acusações de três homicídios, 10 tentativas de homicídio e uma de posse de arma branca.

Rudakubana permanecerá em custódia até uma nova audiência marcada para outubro.

A imigração é um tema sensível no Reino Unido e um dos principais desafios para o governo trabalhista que acabou de assumir o poder no país.

Nos 12 meses até junho de 2023, foram identificados 52 mil e quinhentos imigrantes que entraram irregularmente no Reino Unido, um aumento de 17% em relação aos 12 meses anteriores.

Embora esse número represente uma fração menor em comparação com outros países europeus ou asiáticos que enfrentam imigração em massa, o tema foi amplamente debatido na recente campanha eleitoral britânica.

O Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, tinha a redução da imigração como uma de suas principais propostas.

O assunto continua sendo uma prioridade para partidos políticos mais alinhados à direita e também gera discussões nas redes sociais, muitas vezes alimentando a desinformação.

Elsie Dot Stancombe, 7, Alice Dasilva Aguiar, 9, e Bebe King, 6, foram mortas no ataque a facadas

Desinformação

Uma análise da BBC revelou que influenciadores nas redes sociais incentivaram os protestos, embora não houvesse uma única força organizadora.

Nem todos os participantes dos protestos ou aqueles que postaram sobre o ataque em Southport compartilham visões extremistas.

Muitos foram atraídos por preocupações sobre crimes violentos ou desinformação sobre imigração ilegal.

A Polícia de Merseyside, responsável pela área de Southport, identificou o grupo anti-imigração Liga de Defesa Inglesa (EDL) como uma influência significativa.

Embora a EDL não exista mais formalmente, suas ideias sobre imigração ilegal e ódio aos muçulmanos ainda são amplamente promovidas nas redes sociais por Stephen Yaxley-Lennon (que usa o pseudônimo Tommy Robinson) e seus seguidores.

Além disso, teorias da conspiração sobre "elites" encobrindo abusos de crianças britânicas também estão em circulação.

Um influenciador no X (antigo Twitter) associado a Yaxley-Lennon, que usa o nome "Lord Simon", foi um dos primeiros a convocar publicamente os protestos nacionais.

Sua conta promoveu falsas alegações de que o suspeito do ataque em Southport era um solicitante de asilo recente no Reino Unido, e seu vídeo alcançou mais de 1 milhão de visualizações. Ele incentivou os manifestantes a saírem às ruas e a causarem um grande impacto.

A BBC analisou postagens nas redes sociais e grupos no Telegram para entender os motivos dos principais atores dos protestos.

Embora não haja um único organizador, vários influenciadores amplificaram falsas alegações sobre o agressor, atingindo um grande público, incluindo pessoas sem conexão com grupos extremistas.

"Não houve uma única força motriz", afirma Joe Mulhall, chefe de pesquisa do grupo antirracismo Hope Not Hate.

"Isso reflete a natureza da extrema direita contemporânea. Há um grande número de pessoas engajadas em atividades online, mas sem estrutura formal de liderança, sendo direcionadas por influenciadores das redes sociais."

O Telegram, aplicativo historicamente usado por ativistas de direita radical, teve um papel crucial na disseminação de desinformação e na organização dos protestos.

Um grupo temático de Southport foi criado no Telegram cerca de seis horas após o ataque, com desinformação sobre o suspeito e postagens de outros grupos de direita radical, como a Frente Nacional (National Front).

Convocações para protestos foram compartilhadas, incluindo em uma rua em Southport onde está localizada uma mesquita.

Essas chamadas, inicialmente limitadas a grupos menores no Telegram, migraram para TikTok, X e Facebook, onde foram amplamente compartilhadas.

Algumas postagens pediam para os participantes esconderem suas identidades da polícia e pediam "deportações em massa".

Ativistas de direita radical, como Matthew Hankinson e Stephen Yaxley-Lennon, também se aproveitaram da tragédia para promover suas agendas.

Matthew Hankinson, que deixou a prisão no ano passado após cumprir seis anos por sua participação na Ação Nacional, um grupo neonazista banido, afirmou no X que estava "documentando ao vivo" a manifestação em Southport.

Seus vídeos coincidem com os horários dos confrontos e um deles foi visto mais de 8 mil vezes.

Hankinson usa sua conta para tentar justificar violência extrema, postar material racista e citar o neo-Nazista que assassinou a deputada trabalhista Jo Cox.

Ele afirmou à BBC que foi a Southport para prestar solidariedade e condolências, começando a filmar ao ver os confrontos entre a polícia e os manifestantes.

Por outro lado, Yaxley-Lennon, mais ativo que Hankinson, usou seu perfil no X para amplificar suas mensagens e criticar as autoridades.

Ele deixou o Reino Unido na noite de domingo, antes de uma audiência judicial que poderia ter levado à sua detenção.

Hankinson, que teve sua conta X restaurada no ano passado, agora tem 800 mil seguidores e suas postagens sobre a tragédia em Southport foram frequentemente compartilhadas e curtidas.

A BBC identificou dois apoiadores proeminentes de Hankinson em vídeos dos protestos em Southport: Rikki Doolan e Jesse Clarke.

Doolan, um autodenominado pregador, gravou um vídeo no protesto dizendo: "Sou britânico e orgulhoso, caso contrário não estaria aqui."

Clarke postou vídeos dos protestos em Londres, frente à residência do primeiro-ministro, dizendo: "Estamos fora de Downing Street agora."

Grupos menores, como a Alternativa Patriótica, que organizam manifestações anti-imigrantes, também promoveram os protestos relacionados ao ataque em Southport.

Embora não tenham o mesmo alcance, seu slogan "Basta" foi amplamente compartilhado, com quase 60 mil menções no X desde 29 de julho, de acordo com a ferramenta de análise de redes sociais Brandwatch.

"A linguagem vem de indivíduos de extrema direita, mas a organização é muito mais orgânica", diz Mulhall. "Estão surgindo grupos locais no Facebook, que seguem a liderança dos influenciadores e passam a informação localmente. O clima é criado no Twitter, mas a organização acontece em outros lugares."