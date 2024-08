Lula e Boric expõem visões distintas de Venezuela e evitam crise em nota conjunta

'O compromisso com a paz é que nos leva a conclamar as partes ao diálogo', disse Lula na Segunda-feira (5/8), durante viagem ao Chile - (crédito: Reuters)

A agenda conjunta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o mandatário chileno Gabriel Boric terminou nesta terça-feira (6/8) em Santiago com poucas palavras sobre o assunto que pairava na atmosfera do encontro bilateral: a situação política da Venezuela.

Mesmo com poucas declarações a respeito do tema, ficaram expostas as diferentes posições dos esquerdistas Lula e Boric a respeito da crise no país vizinho, desencadeada pela vitória de Nicolás Maduro declarada pela autoridade eleitoral, mas contestada pela oposição, que cobra a divulgação detalhada dos dados de votação.

Lula manteve o foco no papel de mediador que o Brasil deseja ter na crise, enquanto Boric repetiu o tom crítico com respeito a Maduro, mencionando que os direitos humanos devem ser respeitados em todo lugar, inclusive na Venezuela.

A crise venezuelana sequer foi mencionada na nota conjunta emitida pelos dois governos sobre o encontro.

O documento abordou, além dos acordos bilaterais e assuntos de interesse comercial dos países, manifestações sobre as guerras em Gaza e na Ucrânia — mas nada sobre a contestação da reeleição de Nicolás Maduro que provoca protestos no país vizinho.

No primeiro dia do encontro, na segunda-feira (5/8), Lula abordou a situação venezuelana rapidamente em seu discurso no Palácio La Moneda, sede do governo chileno.

"Expus [para Boric] as iniciativas que tenho empreendido com os presidentes Gustavo Petro [Colômbia] e Lopez Obrador [México] em relação ao processo político na Venezuela", relatou Lula, em declaração à imprensa, sobre a reunião com Boric.

"O respeito pela tolerância, o respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. O compromisso com a paz é que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e a promover o entendimento entre governo e oposição," seguiu.

Durante o evento com Lula, Boric afirmou que falaria do assunto nesta terça, mas acabou por não fazê-lo, ao menos na agenda com o presidente brasileiro, que terminou na hora do almoço.

Na segunda à noite, no entanto, Boric fez uma nova declaração sobre Venezuela na rede social X, antigo Twitter.

O presidente chileno condenou a investigação do Ministério Público venezuelano contra Edmundo González, que disputou a eleição contra Maduro, e María Corina Machado, que lidera a oposição no país, o que classificou como uma “perseguição penal”.

“Pedimos respeito aos direitos humanos de manifestantes e de líderes da oposição”, escreveu Boric.

"Agora o regime de Maduro anuncia uma investigação criminal contra González e Machado, enquanto reprime seu próprio povo, que exige que se respeite a sua vontade, expressa democraticamente", seguiu o presidente chileno.

Na mesma noite, em discurso durante evento empresarial, Boric mencionou a Venezuela rapidamente, dizendo que a defesa irrestrita dos direitos humanos deve valer para "o Chile, para o Brasil e com certeza para a Venezuela, nesses dias difíceis que estão passando".

'Nós somos diferentes e isso é extraordinário'

Desde o início da crise na Venezuela, os presidentes de Brasil e Chile firmaram posições distintas a respeito da situação política do país.

Enquanto Boric afirmou ser “difícil acreditar” na vitória de Maduro, Lula cobrou a divulgação das atas de votação, mas chegou a dizer que o questionamento do resultado pela oposição era uma situação “normal” que a Justiça do país poderia resolver.

Em seu discurso no Palácio La Moneda, após o encontro com Boric, o presidente brasileiro afirmou, sem mencionar diretamente a crise na Venezuela, ser natural que haja divergências entre países.

"Cada país tem a sua cultura, cada país tem seus interesses, suas nuances políticas. A gente não pode querer que todo mundo fale a mesma coisa, pense a mesma coisa, nós não somos iguais”, disse Lula.

“Nós somos diferentes e isso é extraordinário, porque a diferença permite que a gente procure encontrar nossas similaridades, as coisas que nos ajudam."

Mais tarde, ao ser questionado por jornalistas na saída do hotel onde está hospedado sobre o fato de González ter se autoproclamado presidente-eleito, Lula retrucou: "O cara nem tomou posse e você quer que eu fale".

Segundo um diplomata que atua nas negociações relacionadas à crise política na Venezuela ouvido pela BBC News Brasil, a aposta principal da diplomacia brasileira é a articulação com Colômbia e México para abrir diálogo entre governo e oposição.

Os dois países têm governos de esquerda que mantêm relações com a Venezuela. Junto com o Brasil, divulgaram na sexta-feira (2/8) uma nota se oferecendo "para apoiar os esforços de diálogo e busca de acordos que beneficiem o povo venezuelano", mas sem detalhar como isso se daria.

A intenção, disse a fonte ouvida pela BBC News Brasil, é promover um encontro de alto nível, entre os chanceleres dessas nações, ou mesmo entre os presidentes. Nesse segundo caso, o encontro poderia ser virtual.

A principal dificuldade, porém, é convencer Maduro a participar desse diálogo, reconhece o diplomata. Já a oposição está mais aberta a negociar.

Para o cientista político chileno Patricio Navia, professor na Universidade Diego Portales e na Universidade de Nova York, as diferenças entre Lula e Boric em relação à Venezuela reflete não só as diferenças geracionais entre os dois líderes de esquerda, mas também os papéis diferentes de Brasil e Chile na região.

"Provavelmente, a reação de Lula [à situação na Venezuela] reflete um pouco mais de experiência política que a reação de Boric, que tomou uma reação muito mais visceral e crítica, que de certa forma o deixa fora do espaço para gerar diálogo e negociação entre o governo e a oposição na Venezuela", diz Navia.