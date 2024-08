Nicarágua expulsa embaixador do Brasil no país após atritos, afirma site

O governo da Nicarágua expulsou o embaixador do Brasil no país, Breno Souza da Costa, após atritos entre as duas nações. A informação foi dada pelo jornal Divergentes, que cobre notícias da América Central. Nem o Itamaraty, nem o governo da Nicarágua confirmaram a suposta expulsão.

Segundo o periódico centro-americano, o regime de Daniel Ortega deu ao representante brasileiro 15 dias para sair do país, enquanto Brasília manteria o silêncio sobre a expulsão “para evitar um escândalo”. O estopim da quebra diplomática entre Brasil e Nicarágua, que tiveram uma série de atritos entre os governos nos últimos anos, foi o não comparecimento de Breno Souza da Costa ao evento de 45 anos da Revolução Sandinista, marco histórico no país, em 19 de julho.

A relação entre o presidente Lula (PT) e Ortega, aliados políticos no passado, começou a se desgastar há alguns anos, com críticas do brasileiro ao regime antidemocrático nicaraguense, e sofreu grande atrito em 2023. À época, o papa Francisco teria pedido para que Lula intercedesse na situação do bispo Rolando Álvarez, perseguido pelo governo de Ortega, que chegou a ser preso e está exilado em Roma desde janeiro.

Em entrevista, o petista revelou que o presidente da Nicarágua não atendeu telefonemas para tratar do assunto e que os dois não se falam desde essa época, em junho do ano passado.