Gato de 4 orelhas encontrado nos EUA viraliza na web; veja foto

O gato foi encontrado pelo abrigo de animais True Rescue em Mount Juliet, Tennessee, nos EUA, no final de julho. A imagem é ilustrativa - (crédito: Freepik/Reprodução)

O gato Audio está fazendo sucesso nas redes sociais pelo fato de ter uma característica rara. O felino nasceu com quatro orelhas. Ele foi encontrado pelo abrigo de animais True Rescue em Mount Juliet, Tennessee, nos EUA, no fim de julho.

Nas redes sociais, o abrigo comentou sobre o resgate do felino que tinha de 8 a 9 semanas e pesando um quilo. Segundo a publicação, Audio estava com outros três gatinhos, que foram encontrados abandonados dentro de uma caixa.

"Vamos levá-lo para um exame completo com um veterinário, mas, pelo que sabemos, o ouvido interno está completamente normal e não causará problemas, além de ter abas extras para limpar!", escreveu o True.





A diretora de operações do True Rescue, Kristin Condite, comentou ao jornal News 2 que os funcionários se deram conta do par adicional de orelhas pela primeira vez durante um exame. “Sempre que o tirávamos do canguru, meu colega dizia: 'O que tem na orelha dele?' E quando olhamos mais de perto, parece que Audio tem quatro orelhas na cabeça, então, ele tem duas voltadas para a direita e duas voltadas para trás. É extremamente anormal”, afirmou Condite.

A condição é oriunda de uma mutação genética recessiva dos pais do felino e já foi vista em outros gatos. Em 2021, o gato Midas também viralizou nas redes socias por ter a mesma condição. O felino foi adotado na Turquia. Sua tutora, Cemre Polat, compartilha o cotidiano do pet nas redes sociais.