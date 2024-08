Incursão da Ucrânia na Rússia põe em xeque discurso de que guerra está saindo como planejado por Moscou

A invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia foi planejada pelo Kremlin para ser uma operação militar curta e rápida.

A expectativa era que levaria alguns dias, algumas semanas no máximo, para a Rússia estabelecer o controle sobre o país vizinho.

Isso foi há quase dois anos e meio.

A guerra na Ucrânia continua. Não aconteceu como Moscou pretendia.

Mas aqui está a questão. Nos últimos 29 meses, ouvimos muitas vezes altos funcionários russos alegando que a operação está indo "conforme o planejado".

O presidente russo Vladimir Putin disse isso pela última vez em maio de 2024, apesar de tudo o que aconteceu nos dois anos anteriores: as pesadas baixas russas no campo de batalha, a destruição de vários navios de guerra russos no Mar Negro, ataques de drones feitos no interior da Rússia (até mesmo no próprio Kremlin), o bombardeio de cidades e aldeias russas perto da fronteira com a Ucrânia e o motim dos mercenários do Grupo Wagner que marcharam sobre Moscou.

Agora, há um novo elemento na lista: o ataque ucraniano transfronteiriço desta semana na região russa de Kursk.

Primeiro, um aviso: é difícil saber exatamente o que está acontecendo agora no distrito de Sudzha, na região de Kursk. Não está claro quantos soldados ucranianos estão lá, quanto território eles tomaram e qual pode ser seu objetivo final.

A edição de hoje do jornal russo Nezavisimaya Gazeta declarou: "Os eventos na região de Kursk estão envoltos na notória névoa da guerra."

Mas, mesmo na névoa, algumas coisas estão claras.

É evidente que o que está se desenrolando na região de Kursk é mais uma prova de que a guerra da Rússia na Ucrânia não ocorreu "conforme o planejado". Os eventos parecem ter pego a liderança política e militar da Rússia completamente de surpresa.

Não espere que Moscou admita isso.

Mais provavelmente, as autoridades russas usarão o ataque ucraniano para tentar unir o público russo em torno do governo e reforçar a narrativa oficial do Kremlin de que neste conflito a Rússia não é o agressor e que o país é uma fortaleza sitiada cercada por inimigos que estão conspirando para invadir e destruí-la.

Getty Images Ataque transfronteiriço feito pela Ucrânia preocupa o Kremlin

Na realidade, foi a Rússia que lançou uma invasão em grande escala contra seu vizinho.

Há claramente uma grande diferença na linguagem. Quando a Rússia enviou suas tropas através da fronteira para a Ucrânia em fevereiro de 2022, o Kremlin chamou isso de "operação militar especial" e afirmou que a Rússia estava "libertando" cidades e vilas.

Moscou descreveu as tropas ucranianas avançando contra a Rússia como "um ataque terrorista" e "uma provocação".

O ataque das forças ucranianas na região de Kursk e os combates ferozes na região são um sinal de que as hostilidades estão se aproximando de casa. Mas isso vai virar a opinião pública russa contra a guerra?

Não necessariamente.

No ano passado, visitei Belgorod, uma região russa que, como Kursk, faz fronteira com a Ucrânia. O local estava sendo bombardeado do outro lado da fronteira. Todos que conheci me disseram que nada parecido havia acontecido antes da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia: antes de fevereiro de 2022, tudo era paz e tranquilidade na região de Belgorod.

Mas, em vez de concluir que a "operação militar especial" havia sido um erro, a maioria das pessoas com quem conversei pediu que a Rússia intensificasse sua ação militar e avançasse mais profundamente no território ucraniano.

O ex-presidente russo Dmitry Medvedev está pedindo exatamente isso. Em uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (8/8), ele escreveu:

"Podemos e devemos pegar mais terras da Ucrânia que ainda existem. (Devemos ir para) Odesa, para Kharkiv, para Dnipro, Mykolaiv. Para Kiev e em diante."

Mas Dmitry Medvedev não dá ordens. Vladimir Putin, sim. Agora, é esperar para ver como ele responde ao que têm sido dias dramáticos no sul da Rússia.